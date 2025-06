Messina: fan in delirio per Vasco Rossi, in 40 mila ballano e cantano al “Franco Scoglio” | FOTO

StrettoWeb

E’ uno spettacolo unico, quello in corso allo stadio “Franco Scoglio” di Messina con il concerto di Vasco Rossi. Sono circa 40 mila i fan scatenati che ballano e cantano le canzoni più famose del noto cantante italiano. C’era un’attesa pazzesca per questo live e domani si replicherà con tantissima gente arrivata, e che arriverà, da tutta la Sicilia, la Calabria e non solo. Vasco Rossi, in oltre 40 anni di carriera, è riuscito ad abbracciare diverse generazioni che vedono nel cantante un “mito” ed un punto di riferimento.

Tanti i successi che Vasco Rossi sta cantando insieme ai fan: Vita spericolata, Sono innocente ma…, L’uomo più semplice, Valium, Vivere, Mi si escludeva, Gli spari sopra, Quante volte, Ed il tempo crea eroi, Un gran bel film, Vivere non è facile, Buoni o cattivi, Basta poco, Siamo qui, C’è chi dice no, Io perderò, Una canzone per te, Va bene, va bene così, Rewind, E adesso che tocca a me, Senza parole, Sally, Se ti potessi dire, Siamo solo noi, Albachiara.