Messina: concerto di Vasco Rossi, chiuse al traffico le rampe di uscita dello svincolo di San Filippo

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane rende noto, con ordinanza n. 78 di ieri, giovedì 19 giugno, dalle ore 14 di domani, sabato 21 giugno, fino a cessate esigenze, l’interdizione al traffico delle rampe di uscita dello svincolo di San Filippo, Autostrada A/20 Messina-Palermo Tangenziale di Messina, per i veicoli provenienti da entrambe le direzioni, ad eccezione dei pullman e mezzi autorizzati per servizio diretti al concerto di Vasco Rossi; e dalle ore 14 di domenica 22 giugno, fino a cessate esigenze, l’interdizione al traffico delle rampe di uscita dello svincolo di San Filippo, Autostrada A/20 Messina-Palermo Tangenziale di Messina, per i veicoli provenienti da entrambe le direzioni, ad eccezione dei pullman e mezzi autorizzati per servizio diretti al concerto di Vasco Rossi.

Il provvedimento è stato disposto, compatibilmente con le esigenze derivanti dalla circolazione veicolare, per consentire una corretta gestione del traffico veicolare in occasione dei due concerti del cantante Vasco Rossi, in programma allo stadio Franco Scoglio di Messina, domani, sabato 21, e domenica 22 giugno, alle ore 21.