Messina: che attesa per il concerto di Vasco Rossi, stadio quasi pieno | FOTO

StrettoWeb

C’è grandissima attesa a Messina per i due concerti di Vasco Rossi che si terranno questa sera e domani sera. C’è grande fibrillazione in città con tantissimi fan che stanno convergendo da tutta la Sicilia, la Calabria e non solo. In questo momento, ad circa tre ore dall’inizio del fantastico concerto del noto cantante, lo Stadio “Franco Scoglio” è praticamente pieno. Si prevedono circa 80 mila persona nei due live. Insomma, un grande evento che sta mettendo a dura prova le varie istituzioni e non che si stanno occupando di curare tutti i vari dettagli.

“La mia prima vacanza fu in Sicilia”

“Ritorno dopo due anni in questa terra meravigliosa! Nel 2023 sono venuto con due concerti a Palermo mentre a Messina sono stato l’ultima volta nel 2022. L’ho già raccontato più volte che in Sicilia fu la mia prima vacanza con Marco Gherardi, il mio amico d’infanzia… partimmo da Zocca e avevamo vent’anni”, è quanto afferma sui propri canali social Vasco Rossi. “Finimmo i soldi praticamente subito e fummo costretti a tornare a casa. Amo la Sicilia e non vedo l’ora di far esplodere di gioia lo stadio San Filippo stasera e domani! Evvivaaa”, conclude Vasco Rossi.