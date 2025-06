Vasco Rossi a Messina, treni notturni straordinari per Palermo e Catania dopo i concerti

StrettoWeb

In occasione dei due concerti di Vasco Rossi, in programma sabato 21 e domenica 22 giugno 2025 presso lo stadio “F. Scoglio” di San Filippo in questo Capoluogo, a cui si prevede parteciperanno circa 40.000 spettatori per ciascuna giornata, di cui molti utilizzeranno i mezzi di trasporto ferroviari, sono state adottate specifiche misure di potenziamento del servizio treni.

In considerazione di quanto emerso nel corso del Tavolo tecnico svoltosi presso la sede della Questura di Messina, infatti, su specifica richiesta di questa Prefettura, sono state disposte due corse notturne straordinarie in partenza dalla stazione di Messina Centrale nelle notti di domenica 22 e lunedì 23 giugno, rispettivamente alle ore 3:00 in direzione Palermo e alle ore 3:05 in direzione Catania. Questa iniziativa, autorizzata dall’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, mira a facilitare il rientro degli spettatori verso le rispettive zone di provenienza, sia tirrenica che ionica.

Al riguardo, si precisa che Trenitalia comunicherà a breve le fermate intermedie e i relativi orari e che per l’assistenza ai viaggiatori si stanno predisponendo opportuni presidi presso la stazione di Messina Centrale. Si segnala, infine, che i biglietti per le corse notturne non saranno acquistabili online, ma esclusivamente presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie.