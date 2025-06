Messina, stop al mercato ZIR per i concerti di Vasco Rossi: ordinanza per motivi di sicurezza

StrettoWeb

Oggi e domani sospensione temporanea dello svolgimento dell’attività commerciale al mercato ZIR. Il provvedimento è stato disposto per motivi di ordine pubblico, viabilità e sicurezza in concomitanza con i due concerti di Vasco Rossi. Con ordinanza sindacale n. 136, è stata disposta la sospensione temporanea dello svolgimento dell’attività commerciale nelle giornate di oggi, sabato 21 giugno, e domani, domenica 22 giugno, del mercato ZIR (località viale Gazzi, via Enrico Fermi) per motivi di ordine pubblico, viabilità e sicurezza vpubblica, in occasione dei concerti del cantante Vasco Rossi, in programma oggi e domani. L’area dovrà essere libera da automezzi, banchi e attrezzature.