Reggina, 2-0 facile alla Vibonese: ora è finale playoff contro la Scafatese. Partita nervosa al Granillo

StrettoWeb

Reggina-Vibonese 2-0. Un anno dopo, ancora amaranto vittoriosi in semifinale playoff. La squadra di Trocini vince senza sorprese, grazie a un gol per tempo, una partita molto nervosa dall’inizio alla fine. Ora sarà finale, contro la Scafatese dell’ex Atzori, che ha battuto per 2-0 il Sambiase. Appuntamento al Granillo domenica prossima, 18 maggio, sempre alle ore 16.

La cronaca della partita

Partenza intensa e sprint, che non nasconde affatto un nervosismo che si ripeterà più volte nel corso della gara. Gara che si sblocca quasi subito, con – neanche a dirlo – Barillà, il solito Barillà. Così come a San Cataldo, anche oggi il capitano era in dubbio. E, così come a San Cataldo, anche oggi alla fine scende in campo da titolare e segna pure. Al 6′, infatti, il centrocampista si guadagna un rigore e poi lo realizza, indirizzando già la gara nei canoni giusti. Un anno dopo, dunque, stesse squadre in semifinale playoff e stesso marcatore. Unica differenza, il campo: non il “Luigi Razza” ma il Granillo. La rete del vantaggio permette alla Reggina di gestire senza affanni, anche perché pure un pari andrebbe bene. Ma ovviamente l’obiettivo è chiudere la contesa nei 90 minuti, evitando i supplementari.

La Vibonese si conferma squadra fastidiosa, paziente e coraggiosa nel palleggiare con ordine, anche se gli spazi sono pochi. L’occasione più importante è di Alagna, al 18′, ma il giocatore ospite manda alto su servizio dalla sinistra. Nella fase centrale succede poco, mentre è a fine primo tempo che una Reggina cinica – in vantaggio al primo e unico tiro fino a quel momento – sfiora il raddoppio con Barranco, il quale colpisce un palo. Il primo tempo, però, si conclude così: 1-0 e qualche scaramuccia prima dell’ingresso nel tunnel, a conferma degli animi insolitamente nervosi. A contribuire, i cori del “Granillo” al grido di “venduti” rivolto ai calciatori ospiti, rei – secondo alcuni soggetti – di essersi “scansati” contro il Siracusa qualche settimana fa. Una situazione surreale e assurda, che si commenta da sola e che evidenzia come si è ridotta una città ormai abituata alla mediocrità.

La ripresa si apre come si era chiuso il primo tempo. La prima chance è all’ora di gioco, di marca ospite, con Napolitano. Da questa occasione, però, la partita si “appiattisce” e a farla da padrone sono sostituzioni e ammonizioni continue, a conferma del nervosismo registrato in campo e non solo. Una fase “messa a tacere” dal raddoppio degli amaranto, che chiude i conti: De Felice, entrato dalla panchina, segna il gol del 2-0 all’82’ e sigilla il match. Con questo risultato, Reggina certa del passaggio del turno. Negli ultimi minuti, De Felice va vicino al raddoppio e colpisce la traversa, mentre Trocini viene espulso per la terza volta nelle ultime settimane. Finisce così, con questi due episodi. Si torna in campo tra sette giorni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.