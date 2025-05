Serie D: i risultati di playoff, playout e poule scudetto. Super Siracusa, dall’Acireale rimonta pazza

StrettoWeb

Terminata la stagione regolare, in Serie D è tempo di playoff, playout e poule scudetto. Ancora qualche settimana di calcio, per tifosi e appassionati. C’è chi spera di vincere i playoff e ottenere speranze per il ripescaggio, chi gioca per non retrocedere e chi per diventare la Regina assoluta della Serie D, nel mini-torneo riservato alle vincitrici dei nove gironi. Questo pomeriggio, tutte in campo alle ore 16. Relativamente al girone I, oltre playoff e playout, Siracusa impegnato in poule scudetto.

In merito ai risultati, senza sorprese le due semifinali playoff: Reggina e Scafatese vincono in casa e ora si affrontano in finale al Granillo. Anche ai playout premiate le squadre di casa, ma l’Acireale rischia tantissimo: sotto 0-2 col Città di Sant’Agata, rimonta e poi mantiene il 2-2 ai supplementari, salvandosi dopo aver visto gli incubi. In poule Scudetto, benissimo il Siracusa, vincitore del girone I: gli aretusei si confermano macchina da guerra sbancano per 1-3 Casarano, altra vincitrice.

Risultati playoff

Reggina-Vibonese 2-0

Scafatese-Sambiase 2-0

La finale sarà Reggina-Scafatese. Si gioca domenica 18 maggio al Granillo alle ore 16. In caso di pari si andrà ai tempi supplementari e in caso di ulteriore parità sarà la Reggina a vincere i playoff.

Risultati playout

Acireale-Sant’Agata 2-2 d.t.s.

Castrumfavara-Licata 2-0

Retrocedono in Eccellenza Sant’Agata e Licata.

Risultati poule scudetto

Casarano-Siracusa 1-3

Regolamento poule scudetto

Dopo la fase a gironi (si svolgeranno tre giornate), le tre vincenti dei triangolari più la migliore seconda giocheranno le semifinali strutturate nella formula di andata e ritorno. Di seguito il calendario completo:

Triangolari

11 maggio: 1ª giornata

14 maggio: 2ª giornata

18 maggio: 3ª giornata

Semifinali

25 maggio: andata

1 giugno: ritorno

Finale

8 giugno (8-11 giugno se andata e ritorno)

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.