Incredibile in Castrumfavara-Licata: i tifosi strappano la rete, partita sospesa

La gara di playout di Serie D tra Castrumfavara e Licata ha vissuto momenti di tensione nella ripresa. Oltre la mezz’ora del secondo tempo, con il punteggio sul 2-0 in favore dei padroni di casa e con il Castrumfavara in superiorità numerica, la partita ha subito una brusca interruzione a causa di disordini provenienti dal settore ospiti. Alcuni tifosi del Licata hanno iniziato a divellere i cavi che tenevano ancorata la ringhiera del loro settore alla rete di una delle porte. Dopo alcuni minuti di tensione crescente, la rete è stata definitivamente strappata, costringendo l’arbitro a sospendere momentaneamente l’incontro.

La decisione del direttore di gara è stata inevitabile, anche per motivi legati alla sicurezza e all’integrità delle strutture di gioco. Restano da valutare le conseguenze disciplinari dell’episodio, che rischia di lasciare un’ombra pesante su una gara già segnata da alta posta in palio e forte nervosismo. Poi il match è ripreso, terminando per 2-0. Padroni di casa salvi, Licata in Eccellenza.

