Reggina, Falcomatà dal “non possiamo vivacchiare in Serie D” a sorrisetti accanto a Ballarino in tribuna vip

StrettoWeb

Giuseppe Falcomatà è al Granillo questo pomeriggio, per Reggina-Vibonese, insieme a Brunetti, Romeo e Latella. Seduto in tribuna vip, prima della gara ha salutato il patron amaranto Nino Ballarino. La presenza del primo cittadino accanto all’imprenditore catanese conferma la vicinanza del sindaco con l’attuale proprietà della Reggine e lascia immaginare che non farà nulla rispetto a ciò che abbiamo scritto qualche giorno fa, che i tifosi auspicano e che solo il sindaco può fare: liberare la Reggina da questo ostaggio politico in cui l’hanno messa.

Quindi si va serenamente al terzo anno consecutivo in Serie D con questa proprietà, dunque con tanti dubbi sul fatto che possa essere l’ultimo. Falcomatà intanto sembra aver dimenticato quello che ha detto un anno, quando affermò che secondo lui non si può continuare a vivacchiare in Serie D. Oggi è invece contento e felice accanto a una proprietà che ha portato la Reggina a vivacchiare nell’eternità in questa categoria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.