Reggina, Ballarino: “loro facevano fallacci e istigavano”. Praticò: “il nervosismo? Perché la Vibonese ha fatto la partita della vita”

StrettoWeb

Allenatore e dirigenti della Reggina hanno parlato a Radio Febea in zona mista al termine della semifinale playoff di Serie D vinta contro la Vibonese. Il primo a parlare, il patron Ballarino: “io oggi ho visto solo una squadra in campo, avversari che facevano solo fallacci e istigavano. Noi, una grande squadra. Ripescaggio? Se abbiamo un posto libero noi siamo pronti. E già siamo pronti. Ora finale contro la Scafatese, ma in queste partite viene fuori il carattere. Bisogna fare tredici. Grazie ai tifosi e speriamo che domenica ci sia una cornice di pubblico degna”.

Incredibile la risposta del DG Praticò a chi gli chiedeva il perché del nervosismo ospite: “oggi era una partita difficilissima dal punto di vista nervoso, ma abbiamo dominato. Abbiamo preso qualche giallo di troppo, ma il nervosismo è perché oggi la Vibonese è venuta a fare la partita della vita. Anche se è giusto così. Qualche gesto dei tesserati verso il pubblico reggino poteva essere evitato. Potevano chiedere scusa, ma comunque a noi non interessa, interessava vincere. Pensiamo alla Scafatese”. Dunque il DG amaranto spiega che il nervosismo era dovuto al fatto che la Vibonese è venuta a fare la partita della vita? Cosa avrebbe dovuto fare? “Scansarsi”? Come loro pensano abbia fatto a Siracusa? Non bastavano i cori dei tifosi amaranto, che si sono ridotti a questo, o le domande di alcuni giornalisti reggini, ora anche queste risposte dai dirigenti.

Per il presidente Minniti è stata “una partita sicuramente tosta, in queste fase c’è da aspettarselo, ma i ragazzi sono stati capaci di mantenere calma e lucidità. Subito dopo domenica scorsa ci siamo ricompattati. Cercheremo di raggiungere l’obiettivo in ogni modo”.

Per Trocini è “difficile trovare altri aggettivi per questi ragazzi. E’ la 20ª vittoria su 24 e non serve mai a niente. E’ difficile anche a spiegare cosa stanno facendo. Per me oggi è stata una partita entusiasmante. Vinci, vinci, vinci sempre e non serve mai, quindi la rabbia c’è. Faremo lo stesso domenica e speriamo che serva a qualcosa”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.