Università per Stranieri, il Tribunale rigetta il ricorso della Dante Alighieri

StrettoWeb

All’Università per Stranieri di Reggio Calabria il caos continua e non si intravede la luce in fondo ad un tunnel fatto di denunce, sentenze e polemiche varie. Il Tribunale della città dello Stretto ha rigettato il ricorso presentato dall’Associazione Dante Alighieri contro la Società Dante Alighieri ed il Consorzio per l’Università per Stranieri Dante Alighieri. Insomma, una nuova puntata ed è sicuro che, da qui a poco, ci saranno altre mosse da parte di coloro che stanno “duellando” di un ente così importante per la città.

Falcomatà: “si conferma la correttezza dell’operato di questi anni per il bene dell’Università”

“Si conferma la correttezza dell’operato portato avanti in questi ultimi due anni per il bene dell’Università e di tutta la comunità dell’ateneo. Il nostro agire è stato dall’inizio improntato a ricondurre la Dante Alighieri ad una condizione di agibilità, correttezza e trasparenza, che potesse rimettere ordine ad una situazione che si è nel tempo ingarbugliata e incancrenita, a causa di mire particolaristiche che tanto male hanno fatto all’Ateneo in passato”. E’ quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, anche nella sua qualità di Presidente del Consorzio per l’Università Dante Alighieri, commentando la recente sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che ha rigettato il ricorso contro la Società Dante Alighieri Comitato di Reggio Calabria e il Consorzio per l’Università per Stranieri Dante Alighieri.

“La nostra scelta dall’inizio – ha affermato Falcomatà – è stata quella di coinvolgere a livello nazionale la Società Dante Alighieri ed il Presidente Andrea Riccardi, al quale va il nostro ringraziamento per la serietà, il rigore e la correttezza morale dimostrata, e per la passione e l’attenzione con le quali si è approcciato a questa situazione. Un ringraziamento anche al Professore Avvocato Dario Latella che ha seguito la vicenda giudiziaria, difendendo e valorizzando brillantemente le ragioni del Consorzio”.

“L’ordinanza del Tribunale – conclude il sindaco – certifica la linearità delle scelte e delle procedure che si sono compiute e di fatto rafforza la volontà degli Enti territoriali, uniti dal comune obiettivo di valorizzare l’Ateneo, che stanno portando avanti un’azione di riforma che produrrà importanti frutti da qui in avanti, in primo luogo il ripristino della legalità e contestualmente il rilancio dell’offerta formativa dell’Ateneo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.