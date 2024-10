Reggio Calabria, importanti novità per l’Università Dante Alighieri: arriva l’offerta di UniMarconi

StrettoWeb

Sono ore decisive per il futuro dell’Università per stranieri di Reggio Calabria “Dante Alighieri”. Dopo anni tribolati, e con in corso un percorso di accorpamento all’Università Mediterranea per l’intero ambito universitario (e quindi l’insegnamento dell’italiano agli stranieri), oggi dovrebbe arrivare l’offerta di UniMarconi per la gestione di tutto l’ambito legato a master, tfa e altre attività universitarie.

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi, comunemente nota come UniMarconi, è un’università telematica italiana fondata nel 2004. Si tratta di un’università privata che offre corsi di laurea e post-laurea, principalmente in modalità online, permettendo agli studenti di seguire lezioni e sostenere esami a distanza. UniMarconi offre una vasta gamma di programmi accademici in vari ambiti, come economia, ingegneria, scienze umanistiche, scienze sociali e giuridiche. L’università è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), e i suoi titoli sono equivalenti a quelli delle università tradizionali italiane.

Il progetto di UniMarconi per la Dante Alighieri è nato qualche settimana fa sotto la direzione del Ministero. Si tratta di un progetto molto serio che prevede un notevole sviluppo per l’ateneo reggino, con un piano industriale ambizioso e articolato. Se son rose, fioriranno. E, certamente, continueremo a monitorare tutto l’iter.

