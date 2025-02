Università per Stranieri, prosegue la polemica. Pirilli: “atteggiamento predatorio di Falcomatà, lui e Tramontana non hanno mai versato un euro”

StrettoWeb

“Il relativismo etico è tipico di chi si riconosce in una sola verità: la propria, anche quando documenti e atti provano l’esatto contrario. Il Sindaco Giuseppe Falcomatà manifesta giubilo per la decisione del Ministero di impugnare una delibera già sospesa per conclamata illegittimità, in quanto assunta da organi privi di legittimazione giuridica (Cda). Tuttavia, il Primo Cittadino sembra ignorare, o fingere di ignorare, che l’illegittimità di tali atti deriva dai ricorsi presentati dall’Associazione Dante Alighieri e accolti in sede di giudizio dal TAR, dal Consiglio di Stato e dal Tribunale civile”. E’ quanto afferma l’On. Avv. Umberto Pirilli, Presidente Associazione Dante Alighieri di Reggio Calabria.

Ricorsi

“I ricorsi in questione riguardano la mancata revoca della dichiarazione di decadenza assunta dal Cda nei confronti dei consiglieri Scarfone e De Medici. Appare utile evidenziare che il Giudice del Tribunale civile di Reggio Calabria nel dispositivo della sentenza a noi favorevole ha altresì sancito l’illegittimità della sostituzione arbitraria di due componenti del Cda precedentemente nominati su indicazione del Rettore unico competente secondo lo Statuto. A rendere ancor più grave la situazione, tra i votanti risultava presente anche un rappresentante illegittimo dell’Associazione Mnemosine, dichiarato decaduto dalla qualifica di socio del Consorzio per l’Università nel febbraio 2023”, sottolinea Pirilli.

“Convocata illegittimamente una riunione del Consorzio”

“Tutta la materia è stata oggetto di approfondimento esclusivamente da parte dell’Associazione Dante Alighieri, che ha altresì presentato una denuncia formale contro il Sindaco Falcomatà e i suoi sostenitori per aver convocato illegittimamente una riunione del Consorzio, attribuendo lo status di soci a soggetti estranei e omettendo di convocare i rappresentanti legittimi, Pino Franco e Vincenzo Santoro, convocati nell’ultima riunione valida del Consorzio (febbraio 2023)“, spiega Pirilli.

“Atteggiamento predatorio di Falcomatà”

“L’atteggiamento predatorio del Sindaco Falcomatà emerge anche da un altro elemento significativo: né lui, né il Presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana, hanno mai versato un solo euro al Consorzio per l’Università dal 2013 a oggi, nonostante l’obbligo imposto dallo Statuto. In conclusione, occorre ricordare che sull’intera vicenda pende anche un’azione legale ex art. 700 c.p.c. promossa dall’Associazione Dante Alighieri contro Falcomatà, Tramontana e altri soggetti responsabili della costituzione di un fantomatico Consorzio, privo di legittimazione, in luogo di quello realmente operante, attraverso soggetti estranei alle previsioni statutarie”, conclude Pirilli.

