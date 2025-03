Una regular season da URLO! La Domotek chiude 2ª: ora caccia alla Serie A2 nei Playoff!

StrettoWeb

La Domotek Volley Reggio Calabria chiude, questa sera, la sua prima regular season del campionato di Serie A3. E lo fa con un secondo posto finale a dir poco sontuoso, arrivato nonostante il ko 2-3 al tie-break contro Ortona davanti al caloroso pubblico del PalaCalafiore. Splendida la cornice di pubblico, circa 2000 persone, la prima gara sotto il nuovo maxi cubo del palazzetto di Pentimele non poteva che essere onorata con una grande prestazione nonostante il ko 25-23 / 35-37 / 19-25 / 26-24 / 8-15. Unica nota negativa l’infortunio di Esposito.

La società reggina, nata nella passata stagione e subito promossa dopo una strepitosa cavalcata nel campionato di Serie B, si è presentata ai nastri di partenza in A3 con l’etichetta di matricola alla quale, gara dopo gara, si è affiancato l’aggettivo “terribile”.

Del resto, i reggini guidati da coach Polimeni hanno messo subito le cose in chiaro prenotando un posto nelle zone nobili della classifica fin dalle prime giornate. Solo la schiacciasassi Sorrento ha fatto meglio. Intrigante il duello per la seconda posizione che ha coinvolto anche Gioia del Colle e Lagonegro, entrambe sconfitte nell’ultimo turno e tenute dietro in classifica. I reggini hanno blindato la seconda posizione grazie al netto successo di questa sera. La top 4 era già archiviata da tempo e con essa il fattore campo nei Playoff ma capitan Laganà e compagni volevano blindare il secondo posto in classifica.

E ora? Non c’è tempo per fermarsi a riposare e godersi il secondo posto in classifica. Si resetta tutto quanto di straordinario è stato fatto fin qui. È la dura legge dei Playoff. Inizia ‘un altro campionato’ in cui gli errori pesano il doppio e c’è poco margine per sbagliare. La Domotek Volley è pronta a giocarsi il tutto per tutto nella postseason: 2 i posti in palio per la promozione in A2. Il sogno di un doppio salto di categoria in appena 2 stagione fa tremare i cuori dei tifosi…

