Playoff Serie A3: la formula, le date e l’avversaria della Domotek Volley

La Domotek Volley Reggio Calabria chiude la regular season al secondo posto in classifica alle spalle della strepitosa Sorrento. I reggini festeggiano davanti a 2000 persone al PalaCalafiore nonostante il ko al tie-break contro Ortona che però non ha pregiudicato la seconda posizione in classifica. Adesso si resetta tutto: il prossimo weekend si riparte subito con i Playoff, al PalaCalafiore arriva Lecce!

La formula dei Playoff di Serie A3

Sedici squadre in totale, le prime 8 del girone Bianco e le prime 8 del girone Blu. Due i biglietti di sola andata per la promozione in Serie A2. Nel primo turno, i quarti di finale, si affronteranno le squadre dello stesso girone (accoppiamenti 1-8, 2-7, 3-6, 4-5). Nel secondo turno, le semifinali, si affronteranno squadre di gironi diversi (le 4 vincenti dei quarti fra squadre del Girone Bianco contro le 4 vincenti dei quarti del Girone Blu) con accoppiamenti fissi. Le 2 squadre che vinceranno le successive finali saranno promosse nella Serie A2 2025/26.

Quarti e Semifinali dei Playoff Promozione si giocheranno al meglio dei tre match (Gara 1 e Gara 3 in casa della miglior classificata in Regular Season), le Finali al meglio delle cinque partite (Gara 1, Gara 3 e Gara 5 in casa della miglior classificata in Regular Season).

Le date dei Playoff di Serie A3

Non c’è tempo per godersi la posizione in classifica in regular season. Si resetta tutto e subito: i Playoff iniziano immediatamente già nel prossimo weekend.

Quarti di finale: 16, 23 e 26 marzo 2025

Semifinali 6, 13 e 16 aprile 2025

Finali 20/21 e 27 aprile 2025; 4, 11 e 18 maggio 2025

Gli accoppiamenti del primo turno dei Playoff di Serie A3

Girone Blu

Sorrento-Sabaudia

Domotek Volley Reggio Calabria-Lecce

Gioia del Colle-Ortona

Lagonegro-Modica

Girone Bianco

San Donà Piave-Cus Cagliari

Belluno-Savigliano

Acui Terme-Sarlux Sarroch CA

Mantova-San Giustino PG

