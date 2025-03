Domotek Volley, Laganà: “2° posto grande emozione. Ora resettiamo e pensiamo ai Playoff” | VIDEO

StrettoWeb

Una promozione storica dalla B in A3 nell’anno della fondazione e un secondo posto in regular season nel secondo anno con prospettive intriganti in vista dei Playoff. La Domotek Volley sogna la Serie A2 sulle ali dell’entusiasmo davanti a 2000 persone al PalaCalafiore. Domenico Laganà, capitano dei reggini, ai microfoni di StrettoWeb ammette: “un grande emozione. Purtroppo o per fortuna questo gruppo non si accontenta mai. Volevamo chiudere la regular season con una vittoria com’era giusto. Chiudiamo comunque al secondo posto, ora inizia un nuovo campionato, totalmente a parte, non c’entra nulla con quanto fatto fino a oggi. Dobbiamo resettare questa prestazione buona solo a tratti.

Playoff? Sicuramente dalla prima all’ottava meritano tutte il passaggio del primo turno, sono tutte ottime squadre. Ci aspettiamo di essere la Domotek che abbiamo visto fino a oggi, siamo un po’ condizionati dall’infortunio di Esposito di cui ancora non sappiamo cosa abbia riscontrato, speriamo bene“.

