Domotek Volley, Martino: “Reggio Calabria 2ª in Serie A3, che orgoglio” | VIDEO

La Domotek Volley scrive un’altra pagina storica della pallavolo maschile di Reggio Calabria. La giovanissima società di volley reggina chiude la regular season di Serie A3 al secondo posto e si proietta verso i Playoff con il sogno di arrivare in Serie A2. Nel post partita, ai microfoni di StrettoWeb, il DG Marco Tullio Martino esprime così la sua gioia: “è una festa nonostante la sconfitta, siamo felicissimi. Festeggiamo la fine di questo campionato esaltante, ci proiettiamo verso i Playoff con un entusiasmo incredibile. Ringrazio tutti i miei compagni di viaggio, da Mirko Crucitti, team manager che ci ha stupito partita dopo partita; Cesare Pellegrino, direttore sportivo impeccabile; e tutti gli altri. Oggi è la celebrazione di questo gruppo di questi ragazzi fantastici che ci hanno regalato un secondo posto inaspettato nonostante la sconfitta che ci ha sorpreso ma non scalfisce la gioia di questo campionato concluso al secondo posto. Ci avete visto crescere, siamo partiti da zero, nessuno si aspettava questa cavalcata, un grazie uno a uno a questi ragazzi protagonisti unici di una cavalcata veramente entusiasmo.

Noi siamo veramente orgogliosi di questo seguito, dell’entusiasmo che si è saputo creare con questi ragazzi, con le famiglie, abbiamo un pubblico davvero speciale. Senza di loro non avremmo mai raggiunto questo traguardo. Grazie al pubblico, a tutti quelli che ci seguono che tifano per noi, che ci vogliono bene, questo è il risultato di tutta la città: Reggio Calabria seconda in un campionato di Serie A3 è qualcosa che ci riempie di orgoglio“.

