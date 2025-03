Domotek Volley, Polimeni: “siamo partiti con 87 tifosi in B, oggi 2000. Grazie Reggio!” | VIDEO

StrettoWeb

La Domotek Volley chiude al secondo posto la regular season nonostante il ko al tie-break contro Ortona. I reggini chiudono una prima parte di stagione esaltante e si proiettano verso i Playoff. Nel post partita, ai microfoni di StrettoWeb, mister Polimeni ha espresso così le sue sensazioni per il traguardo raggiunto: “siamo veramente felici, forse lo sto descrivendo in maniera riduttiva. Siamo al primo anno di Serie A, con tanti giovani, con un pubblico eccezionale, siamo riusciti ad arrivare secondi nel campionato di Serie A3 più difficile degli ultimi anni. Ci siamo messi dietro vere e proprie corazzate. Il merito è dei ragazzi che sono stati esemplari fino a oggi. Ci sono poche parole, anche se sono uno che riesce a gestire bene le emozioni, oggi sono veramente emozionato. Però non abbiamo raggiunto niente ancora, arrivare secondi non vuol dire nulla, però è un risultato importantissimo per Reggio Calabria al di là di come finiranno i Playoff.

Playoff? Affronteremo Lecce. Ora inizia un nuovo campionato dove si azzerano i valori. I ragazzi si riempiono di aspettative, hanno motivazioni da vendere, onorano il nome sulle spalle e il logo sul petto che hanno sempre rispettato.

Una dedica per questa regular season? A Reggio Calabria, la mia città, che ha risposto in tutto e per tutto. Giorno dopo giorno è stato un crescendo. Eravamo in 87 la prima giornata dell’anno scorso contro Siracusa in Serie B, oggi abbiamo superato le 2000 unità. È qualcosa di pazzesco, sappiamo che Reggio è una piazza molto calorosa, ci sentiamo in dovere di rispettare maglia e città“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.