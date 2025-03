Interesse per l’Acr Messina, Antonini risponde ad un tifoso del Trapani su X: “mi sto stancando”

StrettoWeb

C’aria tesa a Trapani con il presidente Valerio Antonini estremamente nervoso tra questioni arbitrali, la vicenda dell’Acr Messina e la sconfitta della sua squadra contro l’Audace Cerignola. Su X il Antonini, risponde stizzito ad un tifoso che lo invita a “dire qualcosa sulle voci che dovrebbe lasciare Trapani”: “non commento perché sono tutte MINCHIATE. BASTA! Pensate a fare i tifosi, a venire allo stadio che è sempre vuoto a parte la Curva. Mi sto stancando“.

Antonini e l’Acr Messina

L’ultima frase del commento di Antonini (“mi sto stancando“), la dice lunga sull’umore dell’imprenditore romano. Ma cosa c’è di vero con l’Acr Messina? Su StrettoWeb, proprio ieri, avevamo scritto in un apposito articolo, tutte le indiscrezioni da noi raccolte: Antonini ha individuato due emissari molto seri, un messinese e un licatese già tesserati dell’Acr Messina in un recente passato, e gli ha chiesto di sondare il terreno. Così ieri i due intermediari hanno incontrato Basile e prospettato l’idea di Antonini, con cui il Sindaco si è poi anche sentito telefonicamente. Del futuro non c’è certezza, ma di certo qualcosa si sta muovendo e tra qualche mese tutto sarà delineato.

