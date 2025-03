Serie C, Antonini (Trapani) va giù duro: “campionato falsato”. E si scaglia contro l’arbitro…

StrettoWeb

Non è andata giù, al presidente del Trapani, Valerio Antonini, la sconfitta contro l’Audace Cerignola, contestando pesantemente il rigore assegnato ai padroni di casa. Sui social, Antonini scrive: “come commentare un rigore clamoroso come questo? . E quello su Celiento? Eh sì, da ammonizione per simulazione. Ahahha . In entrambi i casi con questo arbitro vicinissimo all’azione. E il loro rigore nettissimo … Ma dico, c’è bisogno di tutto questo?”, sottolinea Antonini.

“Poi nel mentre di un campionato falsato in tutto da squadre iscritte con bilanci fallimentari, l’unica cosa che alcuni premono a verificare sono le frasi di circostanza dette da quei Presidenti che i soldi li mettono veramente. E giù inibizioni perché siamo in dittatura e non si può esprimere neanche un parere su episodi evidenti e marchiani“, conclude Antonini.

