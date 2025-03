Serie C: sconfitta per il Trapani contro la capolista Audace Cerignola | CLASSIFICA

StrettoWeb

L’Audace Cerignola vince di misura (1-0) contro il Trapani che comunque resta saldamente in zona play off. Passa subito in vantaggio l’Audace Cerignola con un rigore di Capomaggio. Al 12′ occasione per i padroni di casa che non concretizzano. Spinge forte la squadra di casa con un Trapani che cerca di limitare i danni. Nella ripresa l’Audace controlla la partita riuscendo a portare a casa i tre punti.

Risultati 29ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 28 febbraio

Ore 20:30

Giugliano-Turris 3-1

Sabato 1 marzo

Ore 15:00

Altamura-Latina 1-1

Ore 17:30

Taranto-Crotone rinviato

Domenica 2 marzo

Ore 12:30

Avellino-Juventus U23 2-1

Ore 15:00

Audace Cerignola-Trapani 1-0

Catania-Foggia 1-1

Monopoli-ACR Messina 2-1

Ore 17:30

Benevento-Sorrento

Potenza-Picerno

Lunedì 3 marzo

Ore 20:30

Cavese-Casertana

Classifica Serie C Girone C

Audace Cerignola 60 Avellino 55 Monopoli 52 Benevento 48* Crotone 46* Potenza 46* Giugliano 44 Trapani 42 Catania 41 (-1) Picerno 40* Sorrento 38* Juventus U23 36 Foggia 36 Altamura 35 Cavese 33* Latina 31 Casertana 28* ACR Messina 28 Turris 6 (-11) Taranto -6 (-19)*

*Una partita in meno

Programma 30ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 8 marzo

Ore 15:00

Acr Messina-Avellino

Latina-Catania

Trapani-Monopoli

Ore 17:30

Juventus U23-Altamura

Potenza-Cavese

Turris-Taranto

Domenica 8 marzo

Ore 15:00

Foggia-Sorrento

Picerno-Audace Cerignola

Ore 17:30

Crotone-Giugliano

Ore 19:30

Casertana-Benevento

