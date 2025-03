Catanzaro-Cosenza 4-0! Aquile da urlo in un “Ceravolo” da sogno, i Lupi sprofondano nel baratro

StrettoWeb

Gioia da una parte, lacrime dall’altra. Pomeriggio magico da una parte, incubo dall’altra. Il derby di Calabria di Serie B tra Catanzaro e Cosenza non regala sorprese. Vince la squadra favorita, quella più forte, quella più in forma. Anzi, più che vince, stravince! Caserta straccia Tortelli in un “Ceravolo” entusiasta, pieno e vestito a festa. Un 4-0 maturato in un’ora, nel contesto di una gara mai in discussione: troppo determinato il Catanzaro, cinico e letale; troppo passivo il Cosenza, sempre più vicino alla retrocessione.

Gara contrassegnata dal forte vento, che imperversa da giorni sulla Calabria. Manto erboso non in perfette condizioni, anzi, ma a prendersi la scena è lo spettacolo sugli spalti, con la bellissima coreografia dei tifosi di casa: seppure senza supporters ospiti, stadio “Ceravolo” sold out e colorato interamente di giallo e rosso. Breve momento di tensione con il malore occorso a un tifoso, dopo pochi minuti dal fischio d’inizio. Trasportato fuori dall’impianto, è stato soccorso e la partita è riprese praticamente subito.

La partita

Match equilibrato e “tranquillo”, in avvio. Le squadre si studiano, non sfondano, il gioco rimane stagnato a centrocampo, anche se nei padroni di casa si nota il rientro di Iemmello e e l’asse caldo con Quagliata. Tanti cross messi in mezzo da sinistra e su uno di questi, a metà primo tempo, arriva il gol che sblocca la sfida. Autore della rete? Sempre lui, ancora lui, il bomber più atteso, il capitano, il Re di Catanzaro e il Re del derby: Pietro Iemmello, all’8° gol nel derby di Calabria e al 14° centro in campionato. Cross proprio dalla sinistra, Situm riceve e appoggia di prima facile facile, difesa troppo passiva, morbida e “larga”, palla per Iemmello sul filo e 1-0. Esplode il “Ceravolo”. Il gol “sblocca” anche un Catanzaro parso troppo contratto. Un Catanzaro che nei minuti successivi prova a sfruttare l’inerzia, schiacciando gli avversari alla ricerca del raddoppio, ma alla fine il primo tempo si chiude sull’1-0. Per il Cosenza una sola occasione, anzi mezza: alla mezz’ora palla dentro, nessuno tocca, Pigliacelli smanaccia. La reazione rossoblu è poca ed è tutta qui.

E infatti nella ripresa passa meno di un minuto e Pompetti, già autore del gol del momentaneo vantaggio all’andata, si inventa una magia: riceve palla, si accentra, si avvicina al limite dell’area e la piazza di sinistro all’angolino, battendo Micai. Gol bellissimo e 2-0 Catanzaro. La partita, difatti, sarebbe già in saccoccia, con un doppio vantaggio alla fine meritato, sia per i valori in campo che per le rose a disposizione. Gara chiusa? No, sigillata! Dopo dieci minuti di “sfogo” del Cosenza, con qualche palla in mezza ben controllata dai difensori di casa, arriva il tris che rende magica la serata del Catanzaro. Gli ospiti, costretti a scoprirsi, lasciano infatti spazio ai contropiedi locali: su uno di questi ecco il 3-0 di Bonini, servito dentro l’area e bravo ad appoggiare facilmente all’angolino. Grande festa al “Ceravolo” e partita praticamente già chiusa all’ora di gioco. L’ultima mezz’ora è accademia, con il poker in mezzo, all’86’: Iemmello anche assist-man, palla per Coulibaly, che di testa fa 4-0. La partita finisce così. Per i tifosi del Catanzaro la serata perfetta, per quelli del Cosenza una serata da incubo.

Il tabellino

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini (34’ st Antonini); Situm (34’ st Cassandro), Pompetti, Petriccione (19’ st Coulibaly), Pontisso (1’ st Ilie), Quagliata; Biasci (13’ st Buso), Iemmello. A disposizione: Gelmi, Borrelli, Compagnon, Seck, Maiolo, Corradi, Pittarello. All. Caserta

Cosenza (3-4-2-1): Micai; Venturi, Dalle Mura, Caporale; D’Orazio (7’ st Ricciardi), Kouan (22’ st Kourfalidis), Gargiulo, Ciervo; Garritano (38’ st Charlys), Fumagalli (22’ st Rizzo Pinna); Mazzocchi (38’ st Cruz). A disposizione: Vettorel, Cimino, Zilli, Sgarbi, Ricci, Florenzi, Hristov. All. Tortelli

Arbitro: Ghersini, Assistenti: Luciani – Catallo, IV: Marotta, Var: Guida, AVar: Gariglio

Calci d’angolo: 1 Catanzaro, 1 Cosenza

Recuperi: 1’ pt, 0’ st

Ammonizioni: 3’ st D’Orazio (COS), 11’ st Petriccione (CAT)

Marcatori: 19’ pt Iemmello (CAT), 2’ st Pompetti (CAT), 8’ st Bonini (CAT), 24’ st Coulibaly (CAT).

