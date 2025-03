Catanzaro, Caserta entusiasta: “il giorno più bello da quando sono qui”. E c’è una dedica speciale

StrettoWeb

Se il tecnico del Cosenza non risponde alle domande dei giornalisti, trincerandosi dietro una breve dichiarazione e scusandosi con la città, quello del Catanzaro è – ovviamente – euforico ed entusiasta per il 4-0. L’ex tecnico dei Lupi Fabio Caserta non vuole parlare di rivincita personale, nonostante il trattamento del club di Guarascio lo scorso anno: “nessuna rivincita, ho sempre detto che non ho condiviso le scelte, ma le ho accettate”.

Sul risultato, Caserta esprime sincerità: “non mi aspettavo una partita così, ma sono contentissimo per l’ambiente, per i tifosi. La vittoria di oggi ci dà la matematica della salvezza”, evidenzia il mister, che continua a guardare in basso anziché in alto, ma è evidente che ormai non può nascondersi: “in molti mi hanno detto che qui era un’impresa, per questo all’inizio si era un po’ titubanti, anche per il campionato fatto l’anno scorso”.

“Però – continua il tecnico – ho creduto nel mio lavoro e nel gruppo. Dedico quindi la vittoria alla città e al Presidente Noto, che mi stima come uomo, mi ha sempre sostenuto, sin dal primo giorno. E poi il pubblico è eccezionale, il coro della Curva è stato emozionante. E’ il giorno più bello per me da quando sono qui”.

