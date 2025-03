Cosenza, Tortelli: “chiediamo scusa ai tifosi”. Il tecnico non risponde alle domande dei giornalisti

StrettoWeb

“Siamo qui per chiedere scusa ai nostri tifosi, perché oggi abbiamo fatto male. Ma c’è ancora un obiettivo in queste otto partite, sappiamo che è difficile ma ci proveremo. Dobbiamo fare di tutto per rimediare a questa brutta figura fatta oggi. Non risponderò alle domande, per oggi è cosi”. Non è una conferenza stampa, quella nel post gara di Catanzaro-Cosenza, terminata 4-0.

Le parole di cui sopra sono del tecnico rossoblu Tortelli, evidentemente frastornato per il pesante passivo dei Lupi nel derby al “Ceravolo”. Nessuna risposta alle domande dei giornalisti, ma solo una breve dichiarazione in sala stampa.

