Serie B, risultati e classifica: il Pisa di Inzaghi fa tris e allunga, vola il Catanzaro

StrettoWeb

Si è chiusa la 30ª giornata di Serie B. Si è chiusa col botto, con il 4-0 del Catanzaro nel derby di Calabria contro il Cosenza. I giallorossi rimangono attaccati alla Cremonese, che ha vinto in modo clamoroso a Palermo nell’anticipo di venerdì. In alto, bene il Sassuolo, così come il Pisa, che torna alla vittoria e allunga sullo Spezia, che fa solo pari a Cesena. In coda, sprofonda il Cosenza. Malissimo anche Brescia e Mantova.

Di seguito tutti i risultati e la classifica.

Risultati Serie B, 30ª Giornata

Venerdì 14 marzo

ore 20.30

Palermo-Cremonese 2-3

Sabato 15 marzo

Ore 15.00

Cesena-Spezia 0-0

Cittadella-Sassuolo 1-2

Frosinone-Brescia 2-1

Juve Stabia-Modena 2-1

Ore 19.30

Bari-Salernitana 0-0

Domenica 16 marzo

Ore 15.00

Pisa-Mantova 3-1

Reggiana-Sampdoria 2-2

Sudtirol-Carrarese 2-2

Ore 17.15

Catanzaro-Cosenza 4-0

Classifica Serie B

Sassuolo 69 Pisa 60 Spezia 55 Cremonese 48 Catanzaro 46 Juve Stabia 43 Cesena 42 Bari 40 Palermo 39 Modena 35 Sudtirol 34 Carrarese 33 Frosinone 33 Cittadella 33 Reggiana 32 Sampdoria 31 Brescia 31 Mantova 30 Salernitana 30 Cosenza 25 (-4 )

*una partita in più

Prossimo turno Serie B, 31ª giornata

Venerdì 28 marzo

Ore 20.30

Spezia-Brescia

Sabato 29 marzo

Ore 15.00

Cosenza-Pisa

Mantova-Sudtirol

Modena-Catanzaro

Sampdoria-Frosinone

Ore 17.15

Cremonese-Cittadella

Ore 19.30

Sassuolo-Reggiana

Domenica 30 marzo

Ore 15.00

Carrarese-Bari

Cesena-Juve Stabia

Ore 17.15

Salernitana-Palermo

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.