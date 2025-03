Catanzaro-Cosenza, attimi di tensione al “Ceravolo”: malore a un tifoso sugli spalti

StrettoWeb

Qualche attimo di paura e tensione all’inizio di Catanzaro-Cosenza, derby di Calabria di Serie B in un “Ceravolo” sold out e vestito a festa. Dopo pochi minuti dal fischio d’inizio, l’arbitro ha fermato il gioco, sospendendolo per qualche attimo, in seguito a un malore occorso a un tifoso sugli spalti. Immediati e rapidissimi i soccorsi, con la situazione che è tornata alla normalità in pochi secondi.

Non si hanno per ora aggiornamenti sulle condizioni del tifoso. Intanto, per la cronaca, il risultato è già cambiato, con il vantaggio del Catanzaro grazie al solito Iemmello.

