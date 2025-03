Catanzaro-Cosenza, che atmosfera: spettacolare coreografia al “Ceravolo”! Tutte le FOTO

StrettoWeb

Atmosfera fantastica al “Ceravolo”, dove è appena iniziata la sentita sfida di Serie B tra Catanzaro e Cosenza. Per il derby di Calabria, una coreografia degna di nota, con gli spalti interamente colorati di rosso e di giallo. Sold out, l’impianto della città, e tifosi carichissimi per una partita che significa tanto. Non ci sono i tifosi ospiti, ma quelli di casa bastano per rendere affascinante l’atmosfera della gara – oggi – più importante in Calabria.

A margine dell’articolo tutte le foto della coreografia e del clima che si respira sugli spalti.

