Il presidente del Locri durissimo: “Cozza kamikaze, voleva vincere 4-0 al Granillo”

Non è andata giù, al presidente del Locri, Cesare Polifroni, la rimonta della Reggina da 0-2 a 3-2. In un’intervista a StadioRadio, subito dopo la fine della partita del campionato di Serie D, Polifroni si scaglia contro l’allenatore Ciccio Cozza: “ho visto un grande Locri nel primo tempo mentre, nella ripresa, invece di difenderci abbiamo continuato ad attaccare con un modulo offensivo. La colpa è dell’allenatore che ha fatto come i kamikaze, forse voleva vincere 4-0 al Granillo?”.

“Siamo una grande squadra ma ci vuole il manico è inutile che ci giriamo intorno. La verità è che abbiamo fatto una figuraccia. Speriamo che chi ha sbagliato si renda conto di quanto è accaduto. Esonero? Per me possiamo rimanere così“, rimarca Polifroni.

