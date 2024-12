Serie D: il Siracusa si salva nel finale, Scafatese KO. Risultati e classifica

StrettoWeb

Girone I di Serie D in campo anche nel giorno dell’Immacolata. La capolista si salva nel finale a Paternò: 1-1 del Siracusa in dieci (espulso Candiano), il pari arriva al 94′ con Pistolesi. Male la Scafatese, che dopo il vantaggio cade a Barcellona. Si continua a confermare alla grande il Sambiase, che sbanca Licata. Vince in trasferta anche la Vibonese ad Agrigento. Una Reggina double face vince per 3-2 rimontando il doppio svantaggio del Locri.

Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie D, 15ª giornata

Akragas-Vibonese 0-2

Acireale-Pompei 3-0

Enna-Nissa 2-2

Igea Virtus-Scafatese 2-1

Paternò-Siracusa 1-1

Reggina-Locri 3-2

Ragusa-Castrumfavara 1-1

Licata-Sambiase 0-1

Sant’Agata-Sancataldese 1-1

Classifica Serie D

Siracusa 33 Scafatese 29 Reggina 29 Sambiase 29 Vibonese 29 Paternò 23 Igea Virtus 20 Enna 20 Castrumfavara 19 Nissa 18 Sancataldese 18 Locri 17 Pompei 16 Ragusa 15 Sant’Agata 15 Acireale 14 Licata 12 Akragas 10

Prossimo turno (16ª giornata)

Domenica 15 dicembre alle ore 14.30

Castrumfavara-Reggina

Igea Virtus-Ragusa

Locri-Enna

Nissa-Akragas

Pompei-Licata

Sambiase-Paternò

Sancataldese-Acireale

Scafatese-Sant’Agata

Vibonese-Siracusa

