StrettoWeb

“Abbiamo regalato un po’ di tempi, oggi ce li siamo ripresi. Quello che ci manca è la continuità. Penso che abbiamo una squadra che può vincere sempre, ma poi diventa autolesionista. Mi auguro di vincere questo campionato, il come lo stiamo di volta in volta ragionando con tecnico e direttori, per capire cosa dobbiamo fare. Per ora sono tutti a disposizione del mister”.

Così il patron della Reggina Nino Ballarino a Radio Febea al termine della pazza vittoria amaranto contro il Locri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.