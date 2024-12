Reggina-Locri, Cozza: “non so se c’era un rigore. I tifosi? Non dimentichiamo che qui ho fatto la storia”

StrettoWeb

“La sconfitta brucia per com’è andata, non siamo stati bravi. Fa parte del calcio, mi dispiace per i tifosi del Locri. Nel secondo tempo loro hanno avuto diverse occasioni e hanno vinto. Non so se sul 2-0 c’era un rigore. Il Locri poteva fare qualcosa in più, non si può perdere dopo essere andati sul doppio vantaggio”. Così Ciccio Cozza, tecnico del Locri, in zona mista a Radio Febea dopo la sconfitta al Granillo contro la Reggina. “Perché ho fatto tutti i cambi nel finale? Perché è un caos con gli under, se ne togli uno devi toglierne altre. I tifosi mi hanno salutato?”.

“C’era curiosità per capire l’accoglienza dei tifosi a Cozza, viste le recenti dichiarazioni. Alla fine lo stadio lo ha salutato. “Cozza e la Reggina hanno avuto sempre amore e malintesi, ma ricordiamo che Cozza ha fatto la storia della Reggina, vuoi o non vuoi. La Reggina mi ha dato tanto e io ho dato tanto, non dimentichiamo chi ha fatto la storia“, ha precisato l’ex capitano amaranto.

