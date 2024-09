Il PNRR arriva a Reggio Calabria: oltre 3,5 milioni di euro per un’istituzione della città. Ecco cosa sorgerà

StrettoWeb

Un’ulteriore attestazione della bontà e della credibilità del lavoro svolto. Una nuova mattonella in quello che è un percorso importante, fatto di passi piccoli, ma sempre crescenti, orientati alla volontà di garantire un futuro roseo e anche delle opportunità a un territorio che – soprattutto a livello lavorativo – ne ha poche. C’è una buona notizia per Reggio Calabria: la Fondazione ITS della città dello Stretto, infatti, ha ottenuto un finanziamento di oltre 3,5 milioni di euro, provenienti dal PNRR (Piano di Ripresa e Resilienza).

Nello specifico, il finanziamento del Ministro dell’istruzione e del merito, con decreto del 29 novembre 2022, n° 310, rientra della Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università – Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, finalizzato al potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy.

Nasceranno 14 laboratori

Alla Fondazione ITS Academy Efficienza Energetica di Reggio Calabria sono stati assegnati € 3.660.297,92, utilizzati dalla stessa per la progettazione di laboratori. Nel dettaglio, 14 spazio laboratoriali all’interno di altrettanto aule messe a disposizione dall’ITT “Panella Vallauri”, con il quale ne condividerà l’utilizzo. Tali attrezzature, ad alto contenuto tecnologico, la mattina potranno soddisfare le esigenze formative degli studenti della scuola, mentre il pomeriggio saranno utilizzate dai corsisti ITS per le attività richieste dai loro profili tecnici. Una soluzione, questa, che consentirà di innovare la dotazione tecnologica dell’ITT “Panella Vallauri”, negli indirizzi di studio che trovano la loro naturale prosecuzione nei percorsi formativi attivati dalla Fondazione ITS, ossia Elettronica, Elettrotecnica e Meccatronica.

La notizia è abbastanza recente e i lavori dei laboratori sono in corso di completamento, tanto che si prevede la loro ultimazione entro il mese di novembre 2024. Inutile nascondere come si tratti, per l’ente reggino, di una grossa opportunità nell’ambito dell’egregio lavoro che già svolge per garantire ai giovani della città un lavoro e un futuro, evitando che gli stessi contribuiscano al già veloce spopolamento verso il nord alla ricerca di un impiego. Questi laboratori saranno utili per accrescere e approfondire i saperi legati agli ambiti d’insegnamento della Fondazione, che già forma tanti allievi, alcuni dei quali – come già dimostrato – riescono a trovare lavoro subito, anche prima di terminare il corso e nelle stesse aziende per cui prestano tirocinio.

A proposito di questo, proprio nei giorni scorsi è stato pubblicato un bando per il nuovo corso – il X – di Efficienza Energetica. Di seguito i requisiti richiesti agli allievi e le info su come iscriversi.

