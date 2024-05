Ponte sullo Stretto, tutte le verità sulla viabilità cittadina: così l’Ingegnere smonta ogni punto

StrettoWeb

Ieri a Messina si è tenuta una accesa Commissione Ponte sullo Stretto, conclusa in anticipo dal Presidente Trischitta dopo il duro botta e risposta con il Consigliere Calabrò. Prima dell’alterco si sono tenuti i vari interventi degli ospiti presenti, tra Architetti, Geometri e Ingegneri. Tra questi, il più approfondito è stato quello dell’Architetto Antonella Cutroneo, che ha parlato delle presunte interferenze sulla viabilità alternativa cittadina a Messina nel corso dei lavori per la realizzazione dell’opera. Cutroneo ha illustrato la situazione avvalendosi degli elaborati forniti dalla Società Stretto di Messina.

La replica dell’Ingegnere Palamara

Su questo, però, ha avuto modo di replicare – in maniera dura e anche un po’ seccata – l’Ingegnere Giuseppe Palamara, attraverso le pagine di Ponte sullo Stretto News. “Già noi avevamo detto tutto il 5 giugno 2023 in questo articolo, ma ieri il dirigente del Comune di Messina arch. Antonella Cutroneo si è così espressa al minuto 9 della seduta della commissione ponte dello stesso Comune di Messina presieduta dall’ottimo Pippo Trischitta (vedi a questo link primo intervento Ospite 6): ‘Il dipartimento ha evidenziato varie interferenze con la viabilità cittadina. Sinteticamente ne abbiamo una con il Pilone, sulla via circuito tra Faro e Ganzirri, dove non è prevista viabilità alternativa per il cantiere’. Il problema è che tutto ciò, come dicevamo il 5 giugno 2023 e come ripeteremo tra poco, semplicemente non è vero”. Esordisce così, Giuseppe Palamara, smontando punto per punto le argomentazioni esposte ieri in Commissione.

“Gli elaborati sono pubblici dal 2011, Stretto di Messina non ti deve trasmettere un bel cavolo di niente”

“Evidentemente il “new deal” no pontista di Basile iniziato solo lo scorso 19 aprile alla trasmissione Malalingua di Elisabetta Raffa su TCF Messina (canale 116 del DTT), del suo “voglio difendere la mia città” non accenna a fermarsi, anzi si allarga a macchia d’olio precettanto i suoi dirigenti a redigere fantasiose indagini al solo scopo di affossare l’opera. Il problema è che loro le tavole (quelle che gli ha mandato Stretto sia chiaro), le “studiano” solo da qualche settimana, noi le studiamo dal 2011“, il nuovo affondo.

Sempre in merito agli elaborati, l’Ingegnere sbotta. “Ma che assurdità è questa? Detta ieri dall’arch. Antonella Cutroneo e ripetuta nel finale dal geom. Umberto Costa. Gli elaborati sono pubblici dal 2011 e tu Comune di Messina dovresti conoscerli a memoria, Stretto di Messina non ti deve trasmettere un bel cavolo di niente. Poi dal 14 marzo 2024 le 9.251 tavole del PD 2024 sono tutte in rete, e tra queste diciamo al nostro amico quella squisitissima persona e buona di cuore che è l’arch. Nino Martella, ben 227 riguardano la sola stazione Annunziata, dato che lui ha detto che non ci sono tavole della stazione, una piccola inesattezza e glielo abbiamo carinamente fatto notare anche via WhatApp stamattina. Al 1:06.48 dice: ‘Al momento noi non abbiamo tavole che evidenziano profondità, sezioni, distanze’ Ad onor del vero Martella è stato quello più tassonomico del trio, sapete che a noi piace essere tassonomici*, ha parlato di mancanza di progetto esecutivo, e sappiamo che è vero dato che lo avremo solo entro fine 2024, ma è pur vero che le cose che lui chiede nel PD ci sono”.

“Nessuna viabilità verrà interrotta”

Relativamente alle interferenze sulla viabilità, postando un’immagine (qui di seguito), Palamara precisa che “nessuna viabilità verrà interrotta, la via Circuito verrà solo aggirata (in verde); i camion di cantiere non interferiranno con la circolazione perché avranno una loro pista di cantiere (in giallo); i materiali arriveranno via mare al pontile (in arancio), così come via mare verrà trasportato il materiale di risulta”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.