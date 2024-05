Ponte sullo Stretto, urla e scintille in Commissione tra Calabrò e Trischitta: “basta, mi sono stancato”

StrettoWeb

Scintille e toni durissimi quest’oggi a Messina, presso la Commissione Ponte sullo Stretto. Botta e risposta tra il Consigliere Felice Calabrò e il Presidente della Commissione Giuseppe Trischitta. Il primo, dichiaratamente e convintamente contrario all’opera, non ha fatto nulla per nasconderlo neanche oggi. E, nell’esporre la domanda agli esperti presenti, ed evidenziando a detta sua la superficialità nell’approccio, ha chiamato in causa il Consigliere Gioveni e il Presidente Trischitta, definito un “Presidente pro Ponte”.

E’ qui che Trischitta è esploso, prendendo la parola e alzando la voce: “io non sono la Società dello Stretto, non faccia riferimenti personali. Mi sono stancato. Non voglio essere tirato in ballo personalmente da lei ogni volta. ‘Lei non ha fatto questo, lei non ha fatto quello’. Basta, stop! Io non sono all’altezza? Perché mi devo fare prendere per i fondelli da lei”.

Calabrò ha poi provato a replicare: “questo suo nervosismo denota… lei non è all’altezza del ruolo che ricopre. Io non faccio riferimenti personali”. Dopo il duro scontro, il Consigliere si è scusato per i toni duri. La seduta, però, si è chiusa poco dopo. Trischitta infatti ha affermato: “dichiaro chiusa la seduta alle ore 13.33 perché non sono più in grado di andare avanti”.

