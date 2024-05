Ponte sullo Stretto e superfici catastali: l’errore da segnalare al momento dell’esproprio

StrettoWeb

Commissione Ponte sullo Stretto animata, quella di oggi. Chiusa in anticipo dal Presidente Trischitta dopo il duro confronto con il Consigliere Calabrò, ha visto come ospiti gli Architetti Cutroneo e Martella, il Geometra Costa e l’Ingegnere Sebio. Il Geometra Umberto Costa, delegato ad occuparsi della parte degli espropri, è stato interpellato dal Consigliere Schepis in merito alle risultanze catastali, precisando che “io con la Società Stretto di Messina ho parlato solo ed esclusivamente di espropri, non di progettazione tecnica”.

Poi la risposta: “se Costa non ha fatto la voltura, le risultanze catastali sono del vecchio proprietario“, ha detto, chiarendo alcuni aspetti legati alla possibile imprecisione del numero esatto della misura della superficie. “Il poligono catastale ha una sua superficie che potrebbe non corrispondere a quella del terreno. In quella sovrapposizione non si tiene conto del numerino presente, ma del poligono catastale. Sull’esproprio è la superficie”. Il Geometra consiglia: “al momento dell’esproprio si dovrà far presente l’errore” legato all’imprecisione, così che si possa trarre la misura esatta.

