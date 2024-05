Clamorosa indiscrezione di Libero: “Falcomatà passa a Forza Italia”

StrettoWeb

La notizia è clamorosa, al limite della fantascienza. Sta di fatto che, secondo un’indiscrezione di Libero, Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria ed esponente di spicco del Partito Democratico, starebbe per “passare con Forza Italia“. Recentemente con gli azzurri, sono passati, o passeranno, svariati esponenti storici del centrosinistra: Giuseppe Strangio, ex segretario Dem della provincia di Reggio Calabria, Rocco Albanese, assessore per molti anni delle giunte Falcomatà, Nino Zimbalatti, socialista, ed anch’esso ex assessore (il passaggio avverrà forse dopo le elezioni europee). Da sottolineare che, altri politici vicino al primo cittadino, sono già passati dall’altra parte come Mario Cardia ed Armando Neri nella Lega di Salvini.

A prescindere dall’autorevolezza di Libero, che rende doveroso riportate l’indiscrezione, giova precisare che, in base agli elementi disponibili alla redazione di StrettoWeb, l’ipotesi del passaggio del primo cittadino di Reggio Calabria con Forza Italia, è assolutamente fantasiosa. Da rimarcare, altresì, che coloro che sono passati nel partito fondato da Berlusconi, lasciano il Pd proprio perchè in rottura con Falcomatà, e quindi appare impossibile che si ritrovino nello stesso partito. Oltretutto, con una tale operazione, Forza Italia perderebbe tutta la propria credibilità politica; in verità, a meno di clamorosi ribaltamenti, Falcomatà resterà nel Pd anche in futuro.

