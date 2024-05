Reggio Calabria, Rocco Albanese passa a Forza Italia ed è durissimo con Falcomatà e Pd: “mi hanno preso per il culo, mascalzoni. Adesso gli farò vedere io…”

StrettoWeb

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, lo storico esponente del Pd reggino Rocco Albanese ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto ad aderire a Forza Italia. Un passaggio che lo stesso Albanese ha ufficializzato nelle scorse ore. “La decisione è maturata perchè io dovevo essere in giunta perchè ero il primo degli eletti – spiega Albanese – perchè era stato promesso che avrebbero seguito l’ordine democratico. E invece no. La mia è stata una decisione maturata e sofferta però non avevo altra scelta perchè per me era scontatissimo sia da parte del partito, che partito non è perchè sono i salotti reggini, che da parte del sindaco che mi aveva detto tassativamente che io ero indispensabile in giunta, che venissi confermato. E invece dopo 8/10 giorni, dopo che mi ha preso per il culo per un mese, mi ha dato il benservito. C’è stata la rottura di una fiducia umana. Mi ha detto “mi hai fatto da padre, mi hai cresciuto, i miei figli ti chiamano zio”, ed è tutto vero, ero in rapporti ottimi con la famiglia e poi mi ha dato il benservito colpendomi alle spalle! La cosa più grave è stata quella specie di partito perchè fino al giorno prima il segretario regionale nonché senatore aveva detto che si sarebbe dovuto essere rispettato l’ordine democratico, il criterio era quello e il senatore aveva mandato una lettera al sindaco dicendo che se non c’è Rocco Albanese tra gli Assessori il Pd non sarebbe entrato in Giunta e invece loro mascalzoni avevano concordato tutto 10 giorni prima per mettermela in culo! Mascalzoni, e adesso con chi vi pare di avere a che fare? Ora i loro commenti sono “dove deve andare?” Ora ‘vu llisciu eu u pilu’ – si sfoga Albanese – pure la volta scorsa dicevano dove dovevo andare e poi sono stato il primo degli eletti. Vediamo se con il nuovo corso nascerà il nuovo partito socialista a Reggio Calabria e con quanti iscritti, intanto in Forza Italia mi trovo in un partito moderato di centro

“Ora appoggerò Giusi Princi e voterò Forza Italia alle europee – aggiunge Albanese – voterò Giusi con piacere perchè poi tra l’altro la conosco da una vita, ero assessore alle manutenzioni delle scuole. E’ una persona perbene, intelligente, capace, si sta muovendo bene. Così come voterò prima di tutto il segretario nazionale Antonio Tajani, poi la Princi e il terzo nome poi lo vedremo, valuterò sulla scelta di alcune cose che possono rendermi utili pure durante il prosieguo della campagna successiva perchè io non mi fermerò alle europee“.

“Questa decisione – conclude Albanese – io l’ho concordata con la famiglia, con i grandi elettori che ho e sono tanti e se ne sono aggiunti altri, poi glielo dico io che fine farò! Vi assicuro che amici, familiari, grandi elettori, tutti hanno spinto loro stessi ad andare avanti in questo passaggio e loro mi seguiranno non tanto per il problema del partito o altro, quanto per la figura di Rocco Albanese perchè per 40 anni ho lavorato e posso camminare a testa alta, ho lavorato 24 ore su 24, mascalzoni che non sono altro, le deleghe che avevo io adesso le hanno 3 assessori, dalla mattina alla sera sono sempre stato disponibile e poi mi date il benservito? Vedrete…”

