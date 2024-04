Reggio Calabria, Neri la butta sull’ironia: la battuta sulla Tari e sull’aumento del costo dei parcheggi

StrettoWeb

Tanti gli interventi quest’oggi in Consiglio Comunale a Reggio Calabria. L’assemblea in Aula ha trattato come unico argomento quello del Bilancio di Previsione, poi approvato con 16 voti favorevoli e 11 contrari. Armando Neri, ex Vice Sindaco passato da qualche mese alla Lega, la butta sull’ironia per parlare di un bilancio a suo dire “senza coraggio”.

“Il bilancio è il pareggio, e ci mancherebbe altro. Non credo ci possa essere un’alternativa. Io credo, molto candidamente, che questo bilancio manchi di un elemento fondamentale, e non mi riferisco a elementi tecnici, bensì politici. Questo bilancio manca di coraggio”, le sue parole. “Io credo che un bilancio sia buono se è percepito come buono dai cittadini. Credo che sia valido se produce effetti positivi sulla comunità. Si può essere orgogliosi solo se si adottano misure serie e concrete. Manca di coraggio perché queste cose avrebbero potute essere fatte oggi”.

“Questo è il primo bilancio dopo l’uscita dal piano di riequilibrio, per questo ci saremmo aspettati molto di più. Non è sufficiente stanziare 1 milione di euro per le fasce deboli se poi si chiedono requisiti stringenti sulla Tari”. E poi la battuta: “quant’è lo sconto? 20 euro? Magari serviranno per parcheggiare 10 ore in Via Marina. Questo è un bilancio che non guarda oltre, che non guarda al futuro, ma galleggia. Siamo usciti dal piano di riequilibrio, ma chi se ne è accorto?”.

