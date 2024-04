Reggio Calabria, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2024-2026

StrettoWeb

Il Consiglio comunale di Reggio Calabria ha approvato in data odierna il Bilancio di previsione 2024-2026 con 16 voti favorevoli e 11 contrari. L’assise cittadina, riunitasi in seconda convocazione, ha avviato i lavori con gli interventi dell’assessore al Bilancio, Domenico Battaglia e del dirigente del Settore Finanze, Francesco Consiglio, i quali hanno illustrato gli aspetti tecnici del documento contabile. Dopo una breve interruzione in occasione della concomitante presenza in città del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, i lavori sono ripresi con gli interventi dei consiglieri di maggioranza ed opposizione e, infine, del Sindaco Giuseppe Falcomatà.

Approvati anche i tre ordini del giorno

Successivamente sono stati approvati all’unanimità tre ordini del giorno proposti dal gruppo della Lega. I primi due sono stati presentati dal consigliere Antonino Minicuci. Con il primo, i consiglieri leghisti hanno fatto riferimento al contributo sulla Tari previsto per alcune categorie di cittadini e previsto in Bilancio, per un importo totale pari a un milione di euro e una percentuale massima del 25% del tributo. Secondo i consiglieri firmatari dell’odg, “l’importo stabilito è molto basso, insufficiente per le persone in difficoltà”. Per tale ragione, i consiglieri hanno invitato il sindaco e la giunta “a prevedere l’incremento della percentuale al 50% del tributo, raddoppiando l’importo disponibile, ove per gli introiti dei tributi e quelli dati dalla lotta all’evasione, dovessero essere in aumento rispetto a quelli previsti in bilancio”.

Con il secondo odg, invece, i consiglieri della Lega hanno chiesto di prevedere l’incremento dell’importo previsto per gli interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale, programma 1204, “ove gli introiti per i tributi quest’anno dovessero raggiungere un aumento significativo”.

Il terzo ordine del giorno approvato all’unanimità, proposto sempre dal gruppo della Lega, è stato presentato dal capogruppo Giuseppe De Biasi. Con l’approvazione di tale odg l’importo dell’indennità di servizio esterno della Polizia Locale di Reggio Calabria è stato portato a dieci euro giornalieri, prevedendo l’importo di 12 euro allorquando il servizio venga svolto in turni notturni e/o festivi, “così come avviene in tutte le altre città capoluogo di Città metropolitana”.

