Reggio, Marcianò: “ci dite che siamo usciti dal piano di rientro, ma in città non c’è traccia”

“Un bilancio previsionale apparente, ingessato e senza prospettive. Un “libro dei sogni” sganciato dallo storico dei consuntivi precedenti. Questo mio intervento sul bilancio previsionale 2024-2026 sarà breve perché i numeri non vanno interpretati, vanno solo letti e commentati senza troppi giri di parole”. Comincia così l’intervento in Consiglio Comunale di Angela Marcianò. Il Consigliere è intervenuto in Aula per quanto riguarda il bilancio di previsione, poi approvato con 16 voti contro 11. “Ad ogni piè sospinto l’Amministrazione Falcomatà ci ricorda che siamo usciti dal Piano di rientro e che adesso si potranno fare grandi cose, delle quali però non vi è traccia. Rifiuti ovunque, mare inquinato, mancanza di acqua nelle abitazioni, strade disastrate, assenza di marciapiedi e quartieri privi del sistema fognario: e siamo nell’anno del Signore 2024!”, aggiunge Marcianò.

“Molto semplicemente, servendomi di concetti e riflessioni elementari, rammento che, nonostante la straordinaria boccata di ossigeno proveniente da Roma con il Patto per Reggio, la Città continua ad arrancare e tutti i settori sono in sofferenza. D’altra parte il bilancio preventivo non può prescindere dallo storico dei consuntivi precedenti. Personalmente, ricevo quotidiane lamentele su mancati e ritardati pagamenti, che riguardano tutti i settori, finanche riferibili a somme spettanti ai dipendenti comunali in ragione dell’ordinaria attività lavorativa svolta. Persiste, nel frattempo, un’atavica difficoltà ad esigere i crediti”, prosegue Marcianò.

“La stessa nota integrativa al Bilancio, predisposta dal settore, dice chiaramente: “Rimane ad oggi confermata la necessaria maggior incisività che bisogna dare alle politiche in materia tributaria dell’Ente, che assume sempre un maggior peso per il mantenimento dei servizi locali essenziali”. E’, dunque, evidente e chiaro a tutti che le politiche poco incisive producono effetti esiziali per i cittadini. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità continua ad essere segnato da cifre particolarmente elevate, nonostante la competente Sezione regionale della Corte dei Conti, in occasione della delibera di conclusione del precedente Piano di riequilibrio finanziario, abbia rimarcato l’assoluta necessità di incrementare l’efficienza e la velocità di riscossione delle entrate e, conseguentemente, la loro implementazione, al fine di contenere l’effetto sul Bilancio di previsione del suddetto fondo. Diversamente la certificazione del rientro dal piano, emessa dalla Corte, non produrrà nel prossimo triennio alcun beneficio per i cittadini reggini”.

La nota integrativa

“Pensate, e mi cadono le braccia anche solo a riferirlo in Aula, che la frase a chiusura della Nota Integrativa del Previsionale 2024-2026, che descrive la programmazione finanziaria dell’Ente, resta ancora la stessa, addirittura copiata letteralmente, di quella contenuta a chiusura della Nota integrativa al Bilancio di previsione 2020/2022! Persino lasciando il riferimento infelice (fortunatamente superato) alla emergenza sanitaria. Testualmente nel documento 2024-2026, infatti, si legge: “Il Comune dovrà incrementare in ogni caso la velocità di riscossione delle entrate proprie. Tale condizione rimane obiettivo primario, da conciliarsi con le condizioni economiche e sociali del territorio nonché con gli effetti economici prodotti dall’attuale emergenza sanitaria”.

Il disavanzo

“Affermare che le previsioni di incasso dei tributi, rispettano i parametri ministeriali è insito nelle norme di legge: il problema è indicare come si pensa di pervenire a quell’incasso, con quali modalità, con quali strumenti! Appare sintomatico il dato della imposta di soggiorno che è, a mio avviso, la tassa più facile da incassare eppure vi sono notevoli ammanchi di cassa! Mi domando come sarà possibile riscuotere gli altri tributi. Allo stesso tempo anche i dati sul disavanzo non sono per nulla tranquillizzanti. Spiegatemi: quali sarebbero le uniche entrate sulle quali fate affidamento? Quelle che derivano dalle sanzioni per violazione del Codice della strada o i due euro l’ora dei parcheggi (sigh!)?. L’intento programmatico appare, quantomeno, persecutorio. Ricorderei a tutti il rispetto del principio di “prudenza”, secondo cui l’utilizzo delle risorse derivanti dai proventi sanzionatori per violazioni alle norme del Codice della strada è sempre condizionato all’effettiva riscossione delle entrate di cui trattasi ai sensi dell’art. 179 del D.lgs. n. 267/2000″.

I debiti fuori bilancio

“In compenso, in questo previsionale, ci vengono presentati in bella mostra “debiti fuori Bilancio” per la spaventosa cifra di 4.099.942,91 di euro. Una conseguenza comprensibile se si chiede ai consiglieri comunali il riconoscimento del debito fuori bilancio perfino per compensare il lavoro straordinario regolarmente autorizzato dal dirigente, il quale dovrebbe sapere che lo straordinario impone certi limiti (orari e di spesa) e può essere ammesso solo per esigenze eccezionali e non per servizi continuativi e quindi da programmare, quali l’antincendio e la vigilanza presso il teatro Cilea. Dallo studio del documento si evince pure la mera constatazione che l’Ente non intende sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle proprie società partecipate. Quali benefici dunque ne potrebbero derivare per la collettività, per i dipendenti e per i servizi di manutenzione?”.

“Allora, infine, mi sono chiesta: forse intenderanno abbassare la pressione tributaria, che è rimasta sempre altissima in questi anni? Giammai. Neppure questo. Si è pensato soltanto di mettere a disposizione una cifra fissa per finanziare uno sgravio fiscale sulla Tari, che tra i requisiti isee richiesti e la necessaria assenza di pregresse morosità appare più un miraggio che un reale sostegno per categorie svantaggiate”.

“Abbiate la cortesia di spiegarci in due parole, allora, cosa migliorerà in Città perché pare evidente che Reggio, a queste condizioni, continuerà ad essere ingessata e non potrà garantire neppure infimi livelli nella fruizione dei servizi pubblici essenziali ai cittadini. Non si può che rigettare un bilancio preventivo redatto sulla base delle sole norme regolanti la materia, ma all’interno di un modus operanti già visto che oltre a non promuovere sviluppo non garantisce serenità ai cittadini”, conclude Marcianò.

