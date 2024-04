Lavoro a Messina, non si fermano le assunzioni in azienda leader. Con una importante novità | INFO

StrettoWeb

Pentaservizi vola e continua a crescere. L’azienda siciliana di contact center, fondata nel 2010 ad Agrigento, da allora non si è più fermata, allargandosi in tutta l’isola. Una delle città in cui è riuscita a mettere importanti mattoncini è Messina, la cui sede di C.da Filangeri, Pistunina, comincia a stare stretta ai collaboratori. Nel giro di pochissimi anni, infatti, le risorse sono aumentate: questo grazie alla credibilità acquisita col tempo e alla serietà di chi c’è dietro l’azienda.

Tante novità sono emerse nell’ultimo periodo. La società, infatti, ha acquisito nuove commesse, tra cui Fastweb, Supermoney, Hera comm., ma ha anche stretto partnership dirette con alcune delle principali major del settore utilities, energetico, telefonico e assurance, a dimostrazione di quanto sia riuscita a mostrarsi seria e credibile nel tempo e all’interno del settore contact center, sia verso i competitors sia agli occhi dei clienti stessi.

Tutto questo, conseguentemente, ha portato l’azienda a ricercare necessariamente nuove risorse. Da qui il discorso di cui sopra: negli ultimi mesi l’incremento di nuovi dipendenti è stato importante, a tal punto che nella sede messinese si comincia a stare davvero stretti. E si vocifera anche che Marika, responsabile delle risorse umane, abbia bisogno del doppio turno per smaltire tutti i curricula arrivati e tutti i colloqui svolti. Questo anche alla luce del grande successo ottenuto con l’articolo di StrettoWeb di gennaio, che ha portato centinaia e centinaia di domande di lavoro direttamente nella casella di posta dell’azienda, la quale sta pensando anche di ampliarsi con una nuova sede in città.

Nonostante ciò, però, non si vuole fermare; l’intenzione, anzi, è di crescere ancora acquisendo nuove risorse anche in provincia, con la possibilità, proprio per chi viene dalla lontana provincia, di ottenere incentivi importanti in fase di contratto. L’obiettivo per i nuovi assunti è il solito: possibilità di carriera professionale, riuscendo a gestire la gratificazione lavorativa e la vita extra lavoro dedicata a hobby e famiglie, come dimostrato attraverso le testimonianze degli stessi dipendenti.

Pentaservizi cerca personale: le posizioni aperte

La posizione di lavoro aperta per la sede messinese di Pentaservizi è quella di consulente customer care per attività click to call e assistenza clienti su prodotto/servizio telefonico ed energetico, da inserire nel team Supermoney-Progetto Telco. La risorsa dovrà avere il compito di gestire la comunicazione con i clienti lungo l’intero customer journey e attraverso le modalità di chiamata o chat.

Le attività da svolgere saranno:

Gestire in autonomia l’interazione multicanale con i clienti, presentare l’offerta commerciale e gestire trattative commerciali secondo le indicazioni aziendali;

Gestire in autonomia appuntamenti pianificati e non pianificati e rispondere alle richieste dei clienti;

Garantire la gestione dei volumi di lead assegnati;

Garantire il raggiungimento degli obiettivi di vendita assegnati;

Individuare opportunità di up- o cross-selling, negoziare con i clienti e chiudere trattative secondo le indicazioni aziendali;

Supportare la gestione di back office delle compravendite e la gestione post-vendita dei clienti, in collaborazione con le funzioni aziendali coinvolte.

I requisiti richiesti

Preferibile esperienza nel settore vendite;

Flessibilità oraria (turni mattutini o pomeridiani);

Buone doti comunicative;

Conoscenza uso del computer per navigazione in Internet e compilazione;

Forte orientamento al risultato;

Approccio pratico nell’identificazione di problemi e soluzioni.

Come e dove candidarsi

E’ possibile candidarsi con diverse modalità. Eccole di seguito:

Portando il CV brevi manu presso la sede di Messina (indirizzo: C.da Filangeri snc Pistunina, Messina);

Inviando il CV via mail all’indirizzo lavoraconnoi@pentaservizi.it o via WhatsApp al numero 0909016464 ;

o via WhatsApp al numero ; Compilando il form di candidatura direttamente dal sito ufficiale di PentaServizi, alla voce “Lavora con noi” qui riportata: https://www.pentaservizi.it/lavora-con-noi-operatore-click-to-call/.

La storia e il vissuto di Pentaservizi

