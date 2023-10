Cerchi lavoro a Messina? Come presentarti bene al colloquio: i consigli dell’esperta per i candidati

StrettoWeb

Marica Gualniera ha studiato per diventare Avvocato. Nel frattempo, però, ha cominciato a svolgere il ruolo di operatore telefonico. Cosa fa adesso? Responsabile delle Risorse Umane di Pentaservizi, società siciliana in cui lavora da 20 anni. Se avete intenzione di inviare un curriculum all’azienda messinese di contact center (sul sito c’è la sezione “Lavora con noi”), sappiate che la prima persona che incontrerete sarà lei, Marica appunto. Marica è sorridente, gentile, accogliente, tutte doti di chi ha il compito di far sentire a proprio agio il nuovo candidato.

In un’intervista a StrettoWeb, direttamente dal suo ufficio, l’esperta spiega cosa chiede ai nuovi candidati in fase di colloquio. Dimenticatevi le solite “storielle” sulle esperienze pregresse, su Laurea, Diplomi e voti al seguito. Marica va dritta alla persona. “Lasciamo da parte l’istituzione – ci spiega – anche se ci hanno insegnato a fare i colloqui seguendo delle linee guida. In questa azienda tali linee guida vengono disattese, perché noi guardiamo la persona. Quando arriva un curriculum noi guardiamo ovviamente le caratteristiche del candidato, ma quando questo si presenta al colloquio noi valutiamo altro: la persona, la risorsa, il capitale umano, ciò che può dare all’azienda. Noi cerchiamo di scoprire talenti”.

L’esempio è chiaro. “La mia domanda è: ‘chi sei? Se dovessi fare ora una fotografia di te stesso, cosa diresti?“, afferma Marica. “Chiaramente il candidato deve essere propenso al lavoro e capire che questa strada deve essere fatta anche con sacrificio. Poi le tecniche di comunicazione o vendita, tutto quello che serve per lavorare in questa azienda, ce lo mettiamo noi. Siamo insegnanti in questo per le nuove risorse, quindi anche chi non ha mai fatto questo lavoro, o ha avuto esperienze differenti, può accedere al colloquio”.

Marica, lo dicevamo, è l’esempio lampante di come in un call center si possa lavorare e anche costruire un futuro importante. Perché non conta il settore, ma la serietà dell’azienda e la volontà di credere e investire nel territorio: “io ho avuto la fortuna di lavorare nella mia città, quindi questo per me è un grosso vanto. Questo perché Pentaservizi ha creduto fortemente nel territorio e nelle sue risorse“, continua Marica, che poi chiude con un invito: “vorrei che chiunque avesse il piacere di conoscerci, venisse a fare una chiacchierata con me e il mio staff, perché è importantissimo capire un punto di vista completamente differente rispetto a quello che certe volte – lo posso dire – call center di sottoscala danno”. Di seguito l’intervista completa.

