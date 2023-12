Coniugare lavoro e impegni si può? La svolta Pentaservizi: i neo assunti raccontano l’azienda siciliana

StrettoWeb

La ricerca, il colloquio, l’accoglienza. Sono i tre passaggi precedenti e poi subito successivi all’assunzione in un’azienda. Di Pentaservizi, realtà ampiamente consolidata in Sicilia – e ormai anche a Messina – abbiamo raccontato diversi punti di vista, diverse sfumature, diversi retroscena. E quindi sensazioni, emozioni, anche intimità. Siamo entrati dentro l’azienda dando la parola al proprietario, alla responsabile delle risorse umane, ai dipendenti storici. Abbiamo pensato, però, che fosse corretto anche lasciare spazio ai neo assunti. A coloro che hanno seguito di recente proprio quei tre passaggi di cui sopra: hanno cercato, hanno svolto il colloquio e poi sono stati accolti, facilitati nel loro primo approccio, ovviamente diverso per ognuno.

Pentaservizi, l’approccio di Francesco e l’aiuto della “squadra”

C’è, però, un punto in comune: la possibilità di superare timori, dubbi e difficoltà iniziali grazie alla grande forza della “squadra”. Del saper fare squadra, dello stringersi attorno. Francesco, ad esempio, come ammette a StrettoWeb, è riuscito a continuare, a persistere e resistere, nonostante le prime difficoltà, “per lo stimolo che mi ha trasmesso la mia squadra. Mi hanno fatto crescere anche come persona, mi hanno fatto uscire le mie parti migliori”.

Pentaservizi, parola ai neo-assunti: il punto di vista di Francesco

E’ lo stesso approccio di Emanuele, anche lui da qualche mese in azienda: “ero timido all’inizio, un po’ chiuso, ma mi sono sciolto col tempo, facendo amicizia con tutti. Siamo molto legati fra di noi, quando una persona nuova arriva viene messa a proprio agio”.

Pentaservizi, parola ai neo-assunti: il punto di vista di Emanuele

Flessibilità e serenità in Pentaservizi: la testimonianza di una neo-mamma

Più volte abbiamo evidenziato come Pentaservizi sia un’azienda flessibile. La tipologia di lavoro permette a chiunque di bilanciare al meglio la vita dentro e fuori l’ufficio. Un assist perfetto soprattutto per le neo-mamme, come Bruna, o per le donne senza esperienza in questo lavoro che però in Pentaservizi vengono accolte alla grande. “Io sono entrata in un mondo sereno e tranquillo – rivela Bruna, giovane mamma – dove c’è una formazione continua da Marica e dalla coach. Questo mi dà anche la possibilità di essere una donna indipendente e una mamma presente. Da quando sono qui dobbiamo ovviamente produrre e lavorare, ma si tratta di un impiego flessibile e tranquillo”.

Pentaservizi, parola ai neo-assunti: il punto di vista di Bruna

Rosalba invece confessa: “partivo da zero, dall’uso del pc, ma qui ho trovato disponibilità e persone stupende”.

Pentaservizi, parola ai neo-assunti: il punto di vista di Rosalba