In estate a Reggio Calabria un evento di Basket che coinvolgerà atleti da tutta Italia | INFO

Non solo l’Easter Cup. Non solo l’evento annunciato per Natale. Il Basket, a Reggio Calabria, vuole essere presente anche in estate. Così come annunciato in una nota, “arriva RCL. Reggio Città di Basket? Con voglia di ripartire, ricordando i fasti che furono ma guardando al presente ed al futuro. In estate? Non solo spiagge da sogno, Lidi, discoteche e panorami mozzafiato. Dopo i fasti di manifestazioni come l’Adidas Streetball, Nike PlayGround League e non solo, la città dei Bronzi vuole mandare in scena una “Lega Estiva”, si legge.

“Da tanti anni – continua la nota – in svariate città d’Italia di gioca un Cinque contro cinque per mettere “in vetrina” atleti in arrivo da tutta Italia. Questa volta, Reggio Calabria vuole rispondere presente grazie all’organizzazione a marchio Dierre Basketball Reggio Calabria ed Ntc Sport Industries”. E quindi l’invito alla città: “Agenti sportivi, atleti, giovani e senior, in orbita dalla B alle giovanili, siete invitati alla kermesse reggina. Sarà una vetrina per le società, un momento per parlare di basket mercato accanto a tanta pallacanestro per atleti in arrivo da tutta Italia”, si chiude il comunicato.

