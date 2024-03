Easter Cup: canestri, storie, trofei. Festa del Basket al PalaBotteghelle | FOTO e INTERVISTE

StrettoWeb

Si è conclusa nella notte di sabato la Easter Cup, 3 giorni di basket che ha visto il PalaBotteghelle riempirsi di giovani talenti Under 14, 15 e 17 provenienti da 3 regioni diverse. Per la Calabria presenti la Vis Reggio Calabria, organizzatrice dell’evento, insieme ai ragazzi della Lumaka (Reggio Calabria), Lamezia Terme e le due Rappresentative della Calabria 2009 (vincitrice della Finale Under 15) e 2010 (vincitrice della Finale Under 14). Per la Sicilia Lions e Fortitudo Messina. Per la Campania il Tam Tam Basket (vincitrice della finale Under 17), squadra con una storia davvero particolare finita addirittura in Parlamento e che ha cambiato il regolamento sportivo italiano.

Un evento a 360° gradi. Non soltanto canestri, rimbalzi, assist e trofei. I ragazzi hanno potuto allenarsi anche con il metodo Music Basket, con una lezione tenuta dal Campione d’Italia in maglia Virtus Bologna Massimo Antonelli. Una festa di sport conclusa con le premiazioni e un ricco buffet.

Luigi Di Bernardo e l’idea della Easter Cup

Un evento voluto fortemente da Luigi Di Bernardo, presidente della Vis Reggio Calabria, sempre attento al basket giovanile. “Veniamo dalla Christmas Cup, giunta alla 4ª edizione. In corso d’opera coach Gianni Tripodi ha lanciato l’idea di coinvolgere la squadra del Tam Tam Basket che ha un risvolto sociale notevole e una bellissima storia. In poche settimane abbiamo deciso di approntare questo torneo. Non mi aspettavo in poche settimane di avere tutte queste adesioni. È anche un sacrificio per molti genitori, sotto Pasqua, per chi parte da Lamezia o dalla Sicilia. Li ringrazio“, ha spiegato Di Bernardo.

La Easter Cup: il progetto giovanile di Luigi Di Bernardo

Tre giorni riuscita perfettamente grazie al supporto di Carla De Carlo, presidente della Scuola Basket Viola, nonchè punto di riferimento per squadre e addetti ai lavori all’interno della struttura. “Abbiamo deciso, in sinergia con Vis e Pantera, di creare questa Easter Cup in cui si vanno ad affrontare diverse società di Calabria, Sicilia e Campania. Abbiamo cercato di unire i nostri know-how per creare qualcosa di diverso a Reggio Calabria“, ha spiegato la De Carlo ai nostri microfoni.

Easter Cup, De Carlo: "una tre giorni dedicata ai giovani"

Il basket giovanile a Reggio Calabria: così gira anche l’economia

Presente, nelle varie giornate, anche il presidente della Fip Calabria, Paolo Surace, che ai nostri microfoni ha sottolineato l’importanza di un evento che, nel suo piccolo, ha portato a Reggio Calabria ragazzi, staff e famiglie generando anche un piccolo indotto. “Sono anni che viviamo queste esperienze sportive con i tornei. Abbiamo visto che chi è venuto qui a fare un torneo, con i familiari, poi è tornato come turista. È l’esempio lampante che il turismo sportivo è una delle occasioni che sport riesce a dare. Abbiamo famiglie, ragazzi, una cassa di risonanza mediatica che fa conoscere Reggio Calabria per le occasioni sportive, ma anche la città stupenda che è. Il turismo sportivo dovrebbe essere al primo posto dell’agenda politica“, ha dichiarato Surace.

Easter Cup, Paolo Surace: "con il basket gira anche l'economia"

Sull’importanza del turismo legato allo sport è intervenuto anche Giovanni Latella, consigliere comunale delegato allo Sport: “tre giorni eccezionali per la città di Reggio Calabria, ringrazio la Vis per aver organizzato questo torneo. Oltre all’aspetto sportivo c’è anche l’aspetto turistico culturale su cui come Amministrazione puntiamo e cerchiamo di sostenere questo tipo di attività“.

Il Consigliere Latella: "il turismo sportivo risorsa per Reggio Calabria"

Minibasket a Reggio Calabria: il parere di Anna Fotia

Dal punto di vista prettamente sportivo, Anna Fotia, responsabile del minibasket per Reggio Calabria e provincia, impegnata sul parquet con le Rappresentative Calabresi 2009 e 2010, ha fatto il punto della situazione del basket giovanile in Calabria: “ho questo ruolo dall’anno scorso e fin dall’inizio ho cercato di far muovere numeri e movimenti creando eventi sempre più frequenti. Le difficoltà legate alle palestre ci hanno condizionato, ma cerchiamo di andare oltre. I limiti ci sono, ma se noi ci fermiamo si ferma tutto il movimento. Abbiamo fatto manifestazioni con gli Aquilotti, Esordienti Femminili. I ragazzi si stanno divertendo tantissimo.

Una manifestazione che l’anno scorso ha raccolto più di 100 ragazzi è stata quella di Siderno, Pink e Blue Day per gli Esordienti. Quest’anno stiamo selezionando dei ragazzi Esordienti che andranno a fare il torneo internazionale a Catania. Cerchiamo di dare a tutti una possibilità: il nostro intento è quello di far divertire tutti“.

Minibasket a Reggio Calabria: il punto della situazione con Anna Fotia

Weekend speciale anche per i genitori

Una festa per i ragazzi e un piccolo sacrificio, fatto con il sorriso, dai genitori. Essere papà e mamma di un piccolo atleta vuol dire anche attraversare lo Stretto, il sabato che precede la Pasqua, rinunciando a qualche ora di sonno, magari a un weekend un po’ più lungo, pur di assecondare le passioni del proprio figlio. È la storia di Giuseppe, papà di Violante, che da Messina ha seguito i match dei Lions, squadra della figlia.

Easter Cup, cuore di papà: da Messina a Reggio, nel sabato di Pasqua, per vedere la figlia giocare

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.