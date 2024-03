Music Basket a Reggio Calabria: al PalaBotteghelle allenamento in stile NBA | INTERVISTA

StrettoWeb

Il basket è lo sport che più di ogni altro si lega alla musica. Il binomio dei due termini riporta subito alla mente l’NBA e la cultura hip-hop americana, sottofondo perfetto delle imprese dei campioni di oltreoceano, flow che si intreccia con i contesti di vita, la quotidianità e l’entertainment che gira intorno al luccicante basket americano. Basti pensare a Drake, rapper canadese super tifoso dei Toronto Raptors, ma anche alla carriera musicale di Damian Lillard, play dei Milwaukee Bucks che nel tempo libero coltiva la sua passione per il rap.

In ambito italiano, c’è chi ha deciso di applicare la musica al basket non solo per diletto, ma per creare un vero e proprio metodo di allenamento, giovane e innovativo. Parliamo di Massimo Antonelli, ex cestista campione d’Italia Virtus Bologna, inventore del Music Basket.

Che cos’è il Music Basket?

Il Music Basket è un particolare metodo di allenamento che applica la musica ai fondamentali del basket tanto in attacco quanto in difesa. Antonelli ha schedato circa 850 esercizi da eseguire a ritmo di musica con l’obiettivo di migliorare mobilità, coordinazione, equilibrio statico, dinamico e in volo, cambio di velocità, cambio di direzione, ritmo di esecuzione e lettura delle situazioni.

Il metodo si compone di 5 programmi:

No Limits: superare i propri limiti, riconoscere la soglia dell’errore e alzare l’asticella. Come? Con beat sempre più veloci, esercizio dopo esercizio sui fondamentali (palleggio, passaggio e tiro), finchè non arriva l’errore. In quel preciso momento nasce il primo step verso il miglioramento Zero Secondi: il tempo in cui, a volte, va presa una decisione in partita. Si sviluppa la lucidità e la velocità di esecuzione attraverso la presentazione di esercizi con ritmo musicale molto alto NBA Move: le giocate che ‘spezzano il ritmo’ degli avversari ma che spesso mettono in ritmo i compagni. Passaggi no look, “Magic Pass”, assist dietro la schiena e un bagaglio di giocate da eseguire a ritmo di musica Out Gym: fuori dalla palestra la musica sostituisce il coach e, con il muro come compagno di squadra, ci si allena con il ritmo delle canzoni Creatività: il nome dice tutto, fantasia e creatività fanno la differenza tra un giocatore normale e un campione che pensa e vede cose ‘invisibili’ agli occhi di tutti gli altri

Basket e musica alla “Easter Cup” di Reggio Calabria

Una lezione di Music Basket si è tenuta presso il PalaBotteghelle di Reggio Calabria, nella seconda giornata della “Easter Cup“, il torneo sportivo che dal 27 al 29 marzo vede coinvolte diverse realtà giovanili di Calabria, Sicilia e Campania, fra cui la Vis Reggio Calabria, organizzatrice dell’evento. Un nutrito gruppo di ragazzi Under 17 ha preso parte alla lezione con Massimo Antonelli allenandosi a ritmo di musica come avranno visto fare centinaia di volte ai loro idoli NBA. Un’esperienza originale e divertente che ricorderanno con il sorriso.

A lezione di Music Basket con Massimo Antonelli

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.