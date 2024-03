Tam Tam Basket a Reggio Calabria: i figli di migranti che hanno cambiato lo sport italiano | INTERVISTA

StrettoWeb

Chi ha giocato a basket lo sa. Il suono del pallone che rimbalza sul parquet si sovrappone al ritmo del cuore del giocatore che palleggia. Fanno entrambi “Tam Tam”. La storia che vi vogliamo raccontare oggi produce lo stesso suono, al punto da averne ottenuto il nome. È la storia del Tam Tam Basket, una squadra di basket napoletana sbarcata a Reggio Calabria per la “Easter Cup”, torneo organizzato dalla Vis Reggio Calabria che dal 27 al 29 marzo vedrà impegnate diverse squadre giovanili di Calabria, Sicilia e Campania. Nella giornata odierna, la semifinale tra Vis Reggio Calabria e Tam Tam Basket è stata una festa di sport.

La storia del Tam Tam Basket

Il Tam Tam Basket ha una storia davvero unica e che vale la pena di essere raccontata. Fondata nel 2016 a Castel Volturno da Massimo Antonelli, ex cestista Campione d’Italia con la Virtus Bologna nel 1975-1976, la squadra offre la possibilità a ragazzi e ragazze, nati in Italia da genitori stranieri, per lo più provenienti dall’Africa, di praticare la pallacanestro in modo gratuito.

Una storia di inclusione, possibilità e futuro. Ma anche di battaglie legali e sociali. Limitazioni normative hanno impedito al Tam Tam Basket di partecipare ai campionati giovanili in cui vigeva la regola di 2 stranieri per squadra. Nell’ordinamento italiano, la cittadinanza si basa sul principio ‘ius sanguinis’ (diritto di sangue) e non ‘ius soli’ (diritto del suolo), dunque i ragazzi del Tam Tam, nati in Italia ma da genitori stranieri, erano considerati tutti stranieri a loro volta.

In un contesto di marginalità sociale e dispersione scolastica, in cui la povertà e le difficoltà di inserimento aprono la strada al ‘contropiede’ di criminalità organizzata e sfruttamento, negare il basket a questi ragazzi voleva dire negare loro una speranza di futuro.

Nel 2017, dopo una lunga battaglia combattuta dalla società sui mezzi di informazione e sui social, il Parlamento ha approvato la “Norma salva Tam Tam Basketball”. È stato istituito lo ius soli sportivo: gli atleti stranieri minorenni, che vivono in Italia e ne frequentano le scuole da almeno un anno, godono degli stessi diritti degli italiani in ambito sportivo. Quell’anno oltre 800.000 atleti stranieri hanno iniziato a giocare nelle federazioni sportive italiane.

