Reggio Calabria, con Ryanair vola anche lo sport: annunciato evento di basket internazionale | INTERVISTA

Conclusa con successo la Easter Cup, torneo di Pasqua che ha portato a Reggio Calabria, da giovedì 28 a sabato 30, squadre da Calabria, Sicilia e Campania, fra le quali anche il Tam Tam Basket la cui storia è arrivata fino in Parlamento, Luigi di Bernardo ha lanciato ai microfoni di StrettoWeb un’interessante idea per il futuro.

Ryanair a Reggio Calabria: ci guadagna anche lo sport

Il presidente della Vis Reggio Calabria ha già in mente di organizzare la nuova edizione della Christmas Cup, torneo di basket calendarizzato nel periodo natalizio. Ma se nelle scorse edizioni ci si è limitati all’ambito nazionale, la novità del 2024 riguarda l’internazionalità delle squadre partecipanti. “La Christmas Cup 2024 sarà international! – ha annunciato Di Bernardo – Avremo delle squadre straniere: una di Barcellona, stiamo aspettando l’ok per la Nazionale Macedone Under 17. Stiamo già programmando questa edizione della Christmas Cup che deve essere un fiore all’occhiello“.

Il tutto sarà facilitato dai nuovi voli Ryanair che permettono anche allo sport di decollare. “Finalmente Reggio Calabria ha dei voli ‘umani’ – afferma il presidente della Vis – Siamo felici di questo, siamo cavalcando l’onda. Tante persone scrivono: ‘arriva Ryanair, approfittiamo e facciamoci trovare pronti’. Anche lo sport deve sfruttare questa nuova opportunità. Sperando che gli 8 voli attuali diventino 10, 12, 15, 16! Reggio Calabria merita e lo sport può essere un ottimo viatico per il turismo reggino“.

Di Bernardo: "Christmas Cup internazionale grazie a Ryanair, puntiamo sul turismo sportivo"

