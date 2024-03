Grande Fratello, Garibaldi torna a casa: che accoglienza dalla sua Santa Cristina d’Aspromonte

StrettoWeb

Apprezzato e stimato dagli italiani che hanno seguito il reality, apprezzato e stimato – per forza di cose – dal suo paese d’origine. Il concorrente reggino del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi, è tornato a casa, nella sua vera casa, quella di Santa Cristina d’Aspromonte. Dopo essere stato eliminato a un passo dalla finale, e dopo l’ospitata in tv a Verissimo, su Canale 5, ha atteso la fine del programma – e la proclamazione del vincitore – per fare rientro dai suoi concittadini.

L’accoglienza, ovviamente, non poteva che essere stellare, per un ragazzo semplice e che ha portato quella stessa semplicità dentro la casa, inorgogliendo un comune di neanche mille abitanti. Garibaldi è stato accolto al suo arrivo da una folla festante, da urla, applausi, musica, colori, abbracci. Il giovane reggino ha trasportato l’amore verso la sua Calabria al Grande Fratello e anche per questo ha trovato il calore della sua gente. Inoltre, ha attirato anche l’attenzione del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che ha promesso di invitarlo al suo ritorno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.