Qualche minuto. E’ bastato qualche minuto, a Giuseppe Garibaldi, per sponsorizzare la sua terra. In pochi minuti ha fatto di certo più e meglio di tanti altri e di tanto altro, inteso come iniziative o simili. Il suo messaggio al Grande Fratello, in diretta su Canale 5, è diventato virale. Parlando con altri concorrenti dentro la casa, il reggino di Santa Cristina d’Aspromonte ha esaltato Reggio e la Calabria. Parole bellissime, ricche di orgoglio e amore. E apprezzato anche dai non reggini, come dimostrano alcuni commenti.

Il messaggio è arrivato sino al Sindaco Falcomatà, che oggi sui social ha ripostato il video, con un reel. Si è complimentato con Garibaldi e ha deciso di invitarlo quando possibile. “E’ bello ascoltare le parole di un ragazzo innamorato della sua terra che ne parla con orgoglio, raccontandone le bellezze all’Italia intera. Si chiama Giuseppe Garibaldi e quando uscirà dal Grande Fratello lo inviteremo per ringraziarlo per le parole che ha dedicato alla nostra Reggio e alla nostra Calabria”, ha detto.

